Horóscopo del viernes 4 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana termina para que puedan encarar asuntos personales que no deben dejar de lado. El lunes volverá la aceleración. ¡Adelante!

Tauro

Desde ayer se muestran demasiado acelerados con tareas que no pueden postergar. Tendrán que actuar de la forma más práctica y concreta posible.

Géminis

Siguen con la Luna en su signo y eso los lleva a sentirse bien con quienes los rodean. Todo mejora si lo encaran con energía positiva. ¡Ustedes mandan!

Cáncer

Es un día previo a una gran resolución personal. Hoy todo se presenta de forma dual y eso los obliga a atender varias tareas a la vez. Jornada desordenada.

Leo

Todo se perfila con mucha energía y sus amigos los buscan para encarar asuntos que necesitan una resolución a futuro. Proyecten desde el lunes.

Virgo

Siguen con tareas que no tienen ganas de repetir, pero como todavía no se sentirán conformes, será mejor esperar hasta el próximo miércoles. No se apuren.

Libra

Todo se logra con el carisma y la energía de siempre. Tengan presente que hoy no hay demasiada lógica, pero sí mucha amistad. Salgan y paseen.

Horóscopo

Escorpio

Géminis los impulsa a la acción, Sagitario necesita una buena charla y Virgo los busca para alcanzar buenos resultados. ¡Ustedes deciden!

Sagitario

Desde ayer tropiezan con pequeñas dificultades que todavía no pueden abordar. Lo mejor es no apurarse y dejarse llevar por Géminis, que sabrá convencerlos.

Capricornio

Se muestran muy nerviosos desde ayer, algo que no los convence porque su racionalidad natural está preparada para seguir adelante. ¡No se apuren!

Acuario

Géminis los convence, Libra los impulsa a la acción y ustedes descubren que este viernes trae varias oportunidades personales. ¡Adelante!

Piscis

Desde ayer tienen dos charlas, dos tareas y dos oportunidades. Hoy es el día ideal para dejar todo a un lado y esperar al fin de semana.

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