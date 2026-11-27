Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina con asuntos familiares que deben resolver. Disfruten de una jornada en la que podrán delegar responsabilidades y dejar de estar pendientes de todo.

Tauro

Cáncer los sensibiliza con asuntos personales que habían dejado de lado. Tienen las ideas claras, pero sus palabras pueden generar cuestionamientos. Ténganlo presente.

Géminis

Después de varios días intensos, necesitan disfrutar de su casa y recuperar la tranquilidad. Todo se resolverá de la manera más sencilla. Eviten las discusiones.

Cáncer

Hoy y mañana serán protagonistas de todo lo que sucede a su alrededor. Se sienten fuertes y decididos para resolver asuntos familiares que requieren su atención.

Leo

Están algo indecisos para tomar determinaciones. Lo mejor será esperar al fin de semana, cuando la Luna ingrese en su signo. Eviten discusiones por asuntos menores.

Virgo

Se sienten sensibles y logran encontrar soluciones para asuntos personales que habían postergado. Si las emociones aparecen, no las repriman. Les hará bien expresarlas.

Libra

No será una jornada de grandes certezas. Cáncer les plantea alternativas y Capricornio atraviesa cierta confusión. Eviten las decisiones compartidas con estos signos.

Horóscopo

Escorpio

Todo se desarrolla con mucha emotividad y podrán cerrar asuntos pendientes. Es un buen momento para mantener esa conversación que vienen postergando.

Sagitario

Después de varios días de mucha actividad, llega el momento de recuperar la estabilidad. Necesitan descansar y reflexionar sobre algunos asuntos familiares a futuro.

Capricornio

La Luna en su opuesto, Cáncer, hoy y mañana los llevará a atender tareas que habían postergado. Sin embargo, eviten tomar decisiones importantes sobre asuntos familiares.

Acuario

Varios asuntos comienzan a encontrar su lugar y, aunque intenten evitarlo, deberán ocuparse de cuestiones familiares que postergan. Hoy será una jornada clave.

Piscis

La Luna en Cáncer, hoy y mañana, acentúa su sensibilidad y los impulsa a tomar decisiones sobre asuntos personales. Aprovechen esta energía para proyectar el futuro.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.