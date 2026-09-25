Horóscopo del viernes 25 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Terminan la semana con la Luna en Piscis y eso puede dejarlos cansados. El fin de semana tendrán la Luna en su signo.

Tauro

Todo se vive de manera emotiva y las relaciones amorosas no atraviesan su mejor momento. Si pueden esperar unos días, todo será mejor.

Géminis

Se sienten más sensibles ante cualquier asunto porque la Luna en Piscis despierta sus emociones. Disfruten de cerrar una etapa.

Cáncer

Piscis los lleva a tomar distancia de asuntos que encararon esta semana. Hoy es un día oportuno para resolverlos.

Leo

Se sienten mejor que ayer, pero su energía florecerá el fin de semana, cuando podrán hacer lo que más les gusta. No se apuren: esperen a mañana.

Virgo

La Luna en su opuesto, Piscis, los lleva a resolver asuntos del pasado. Es mejor dejarlos claros ahora para evitar nuevas dudas.

Libra

Día perfecto para cerrar un tema que los preocupa. Si quieren mostrarse más demostrativos, esperen al próximo martes. Agéndenlo.

Horóscopo

Escorpio

Todo se vive con intensidad y sensibilidad, pero también con sensación de cierre. Hay asuntos que deben dejar atrás para comenzar de nuevo. Hoy es el día.

Sagitario

Desde ayer están cansados por tareas que no tienen ganas de realizar. Lo mejor es esperar hasta mañana de tarde: Aries los ayudará.

Capricornio

Aunque les cuesta expresar sus emociones, desde ayer encaran un asunto personal que los conmueve. Canalicen lo que sienten de manera positiva.

Acuario

Están resolviendo asuntos personales que podrán encarar mejor a partir de octubre. Cierren el mes con menos conflictos. Vamos, que se puede.

Piscis

La Luna sigue en su signo y les da fuerza para hablar con todos. Se sentirán escuchados, comprendidos y halagados. ¡Adelante!

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