Horóscopo del viernes 23 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Hoy es clave para retomar un asunto personal que han dejado de lado en los últimos días. La energía los impulsa a actuar con decisión y a su manera.

Tauro

A medida que avance el día, pueden sentirse más ansiosos y con ganas de resolver asuntos pendientes. Aries puede ayudarlos a encontrar el impulso que necesitan.

Géminis

Su comunicación será rápida y definida, sin las dudas habituales. Aprovechen esta claridad para ayudar a Libra, que hoy puede tener dificultades para decidir.

Cáncer

No posterguen una conversación importante sobre las pautas que necesitan establecer a futuro. Hoy es el momento de hablar con claridad. Escorpio puede apoyarlos.

Leo

La Luna ingresa en Aries y les aporta impulso para avanzar con tareas pendientes. No demoren más aquello que saben que deben resolver. Es hora de actuar.

Virgo

Los acontecimientos pueden acelerarse y sorprenderlos, con poco margen para las dudas. La acción será fundamental para aprovechar las oportunidades. Avancen con decisión.

Libra

El Sol transita sus últimas horas en su signo. Si hay tareas que no desean asumir, concéntrense en lo indispensable y no se exijan más de la cuenta.

Horóscopo

Escorpio

La jornada favorece los asuntos personales y les da impulso para tomar decisiones. Aprovechen esta claridad para definir qué quieren y avanzar con determinación.

Sagitario

La Luna ingresa en Aries y los impulsa a considerar decisiones de futuro que han postergado. Mantengan el optimismo y anímense a dar el primer paso.

Capricornio

Escorpio puede alentarlos a tomar decisiones importantes, mientras que Libra puede despertar sus dudas. Elijan bien con quién compartir sus planes y confíen en su criterio.

Acuario

El día puede resultar cambiante y dificultar sus avances. Eviten apresurarse a dar opiniones y busquen a Aries, que puede ayudarlos a ordenar sus ideas y decidir.

Piscis

No posterguen esa conversación que necesitan tener. Con el ingreso de la Luna en Aries, será momento de iniciar una nueva etapa y dar el primer paso.

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