El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Hoy y mañana, la Luna en su signo los impulsa a liderar las tareas que emprendan. Dejen atrás el pasado y miren hacia el futuro.

Tauro

Será un día delicado para expresar lo que piensan. La Luna en Aries y Mercurio, planeta de la comunicación, en Escorpio, su opuesto, pueden llevarlos a decir más de lo conveniente. Midan sus palabras.

Géminis

Su entusiasmo los llevará a encarar varios asuntos a la vez. Eviten los apuros, perseveren y no conviertan las diferencias en discusiones.

Cáncer

Terminarán cansados, pero podrán resolver un asunto personal pendiente desde hace tiempo. Aries les da impulso y Escorpio los ayuda a expresarse.

Leo

Llega el momento de retomar asuntos personales pendientes. La jornada será más optimista y les permitirá avanzar con confianza.

Virgo

Después de días conflictivos, la Luna en Aries les dará fuerzas para seguir. No se apuren: si esperan al domingo, tendrán más claridad.

Libra

La Luna en su opuesto, Aries, puede alejarlos de lo que necesitan. Hoy menos es más: eviten apurarse y deleguen tareas.

Horóscopo

Escorpio

Será un día clave para retomar asuntos personales que dejaron de lado. El diálogo será su mejor herramienta para encontrar soluciones.

Sagitario

Todo fluye de forma inesperada y positiva. Una nueva perspectiva renueva sus expectativas y permite que algo del pasado renazca.

Capricornio

Aunque buscan estabilidad, el exceso de fuego y aire puede alterar sus planes. Esperen al domingo para recuperar la calma y decidir mejor.

Acuario

El futuro trae oportunidades para avanzar en asuntos personales. Desde hoy o mañana, algo puede comenzar de forma inesperada. Estén atentos.

Piscis

Aries puede irrumpir en sus espacios, pero ustedes sabrán escuchar y orientar a los demás. Confíen en su criterio.

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