Horóscopo del viernes 16 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Aunque hoy se sientan algo desorientados, la Luna en Sagitario los ayudará a resolver asuntos personales importantes. Confíen en su capacidad para encontrar soluciones.

Tauro

Es momento de resolver un asunto personal que lleva varios días sin una respuesta clara. La energía y la iniciativa propias serán fundamentales para avanzar.

Géminis

Las propuestas de hoy quizá no despierten demasiado entusiasmo. Lo mejor será esperar al lunes para obtener mejores resultados. Concéntrense en hacer poco, pero bien.

Cáncer

Tendrán una jornada activa y entusiasta, con tareas que no pueden postergar. Eviten anticiparse a los planes del fin de semana y permitan que las cosas fluyan.

Leo

Podrán concretar sus objetivos de la mejor manera. Además, será un buen día para iniciar gestiones y plantear asuntos pendientes que esperan una respuesta favorable.

Virgo

No esperen grandes emociones durante la jornada. Recién hacia la noche encontrarán mayor claridad para resolver asuntos personales. Tengan paciencia y eviten apresurarse.

Libra

La energía de Sagitario les dará el impulso necesario para resolver, de una vez, un asunto familiar pendiente. Aprovechen la jornada para buscar una solución definitiva.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación será firme y espontánea, aunque los demás quizá no comprendan sus intenciones. Expresen sus ideas con claridad y encontrarán mejores respuestas.

Sagitario

Desde hace días concentran la atención del zodíaco y su entusiasmo invita a los demás a seguirlos. Aprovechen esta influencia para impulsar sus propuestas y tomar la iniciativa.

Capricornio

El día comenzará con cierta ansiedad, pero a medida que avance la jornada y la Luna ingrese en su signo recuperarán la estabilidad que tanto necesitan. Tengan paciencia.

Acuario

Sus amigos esperan propuestas concretas para el fin de semana y ustedes tendrán la oportunidad de entusiasmarlos. Tomen la iniciativa y organicen actividades que todos puedan disfrutar.

Piscis

Todo puede suceder con demasiada espontaneidad y rapidez, lo que terminará por cansarlos. Aun así, tendrán la oportunidad de seguir adelante y cumplir con sus objetivos.

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