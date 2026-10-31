Horóscopo del sábado 31 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Octubre termina con un sábado cansador y varias tareas familiares que deberán atender aunque no tengan ganas. Sus seres queridos necesitan de su energía y buena disposición.

Tauro

Todo avanza, aunque alguna noticia puede emocionarlos. Cierran octubre y también un asunto que necesitaba una resolución definitiva. Anímense a actuar sin miedo a equivocarse.

Géminis

Su carisma se destaca y su habitual ambigüedad hoy se hace más evidente. Les costará concentrarse en un solo asunto: siempre tendrán dos temas que atender.

Cáncer

La Luna en su signo acompaña el cierre del mes y favorece los asuntos personales. Aprovechen esta energía para encarar esas tareas que tienen pendientes. Adelante.

Leo

La sensibilidad está a flor de piel y puede volverlos más emotivos de lo habitual. Dejen las decisiones importantes para mañana, cuando tendrán más claridad.

Virgo

Su mirada crítica se destaca ante asuntos personales que vienen postergando. No todo se fortalece como ustedes esperan, así que eviten discutir por diferencias menores.

Libra

Necesitan revisar las cosas más de una vez para ganar seguridad. Cáncer puede ser un gran apoyo, mientras que Capricornio necesita de su ayuda.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en Cáncer favorece las decisiones personales vinculadas con la familia y el bienestar. Es un día para fortalecer vínculos y atender lo que realmente importa.

Sagitario

Desde ayer sienten cansancio y deseos de cerrar un asunto personal. Esperen a mañana, cuando la Luna en Leo los ayudará a recuperar la confianza.

Capricornio

La Luna en su opuesto, Cáncer, puede enlentecer sus asuntos y afectar su habitual estabilidad. Tengan paciencia y esperen al martes para avanzar con más seguridad.

Acuario

Es un día clave para tener esa conversación personal que vienen postergando. No dejen para mañana lo que necesitan hablar hoy. Aunque sea sensible, valdrá la pena.

Piscis

Octubre termina con una demostración de cariño que hace tiempo vienen evitando. Dejen que sus sentimientos se expresen con autenticidad y den ese paso pendiente.

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