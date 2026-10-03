Horóscopo del sábado 3 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Fin de semana con asuntos personales ligados a la familia. Su ansiedad puede llevarlos a apresurarse. Antes de actuar, revisen qué necesitan ustedes.

Tauro

Todo se logra con carisma y perseverancia, y cuentan con el respaldo familiar. No pierdan energía en diferencias. Mantengan el rumbo.

Géminis

Hay asuntos que conviene dejar de lado para ocuparse de nuevos proyectos. La familia necesita su atención. Ordenen prioridades y eviten dispersarse.

Cáncer

La Luna en su signo los vuelve sensibles y los lleva a atender varios asuntos. La familia requerirá su presencia. Organicen sus tiempos.

Leo

Fin de semana emotivo, con tareas pendientes que pueden generar mal humor. Hagan solo lo que desean y dejen de lado la necesidad de complacer.

Virgo

Cáncer los emociona, Escorpio les marca el paso y Piscis les ofrece una buena opción para compartir. Busquen la compañía de personas que quieren.

Libra

Conviene limitar las opiniones hasta conocer qué piensan quienes los rodean. No necesitan intervenir en cada asunto. Poco y bien será la consigna.

Horóscopo

Escorpio

Su energía y comunicación estarán fuertes y dinámicas. La familia ocupa un lugar central. Escuchen antes de responder.

Sagitario

Estarán más sensibles ante los acontecimientos. No se exijan respuestas inmediatas. Dejen decisiones para el lunes.

Capricornio

La Luna en su opuesto, Cáncer, puede hacerlos discrepar con varias situaciones. No necesitan discutir para defender su posición. Mantengan la calma.

Acuario

Hay tareas familiares que solo ustedes pueden encarar. Asúmanlas sin sentir que deben resolverlo todo. Busquen también un momento propio.

Piscis

Cáncer los emociona, Escorpio les brinda apoyo y Capricornio los busca para comprender asuntos. Ustedes eligen con quién compartir el fin de semana.

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