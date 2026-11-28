Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Están ansiosos, pero también satisfechos por cumplir con algo que tenían pendiente desde hace tiempo. Hoy todo resultará más sencillo. Disfruten de la jornada.

Tauro

Se sienten seguros de ustedes mismos y la Luna en Leo, durante todo el fin de semana, refuerza su firmeza y determinación. Avancen con confianza.

Géminis

Hay actividades personales que no pueden seguir postergando y eso puede generarles cierta inquietud. Busquen el apoyo de Leo y todo resultará más sencillo.

Cáncer

Después de unos días con la Luna en su signo, llega el turno de Leo, que los impulsa a tomar decisiones importantes para el futuro. Avancen sin miedo a equivocarse.

Leo

La Luna en su signo todo el fin de semana los impulsa a asumir responsabilidades y encarar nuevas tareas. Organicen estos días de acuerdo con sus necesidades.

Virgo

Todo se desarrolla de manera oportuna, aunque hay asuntos que no pueden seguir dejando de lado. Las decisiones más importantes llegarán el lunes y el martes.

Libra

Hay asuntos amorosos que deberán resolver antes del próximo viernes. Si desean tomar decisiones sobre el futuro, aprovechen esta semana para aclarar el panorama.

Horóscopo

Escorpio

Las cosas avanzan gracias a su buena disposición, aunque por momentos sentirán cierta tensión. Leo los inquieta y Acuario reclama su atención. Ustedes deciden.

Sagitario

La Luna en Leo les aporta firmeza y entusiasmo para tomar decisiones personales que todavía no tenían claras. Disfruten de un día que invita a proyectar el futuro.

Capricornio

Están demasiado reactivos frente a situaciones que pueden dejar de lado durante el fin de semana. Esperen al lunes, cuando estarán más tranquilos para resolverlas.

Acuario

Sus propuestas pueden recibir cuestionamientos y eso terminará por cansarlos. Lo mejor será dejar que Aries, Leo y Sagitario tomen la iniciativa. Ustedes, poco y bien.

Piscis

El fin de semana será ideal para aclarar un asunto personal que los preocupa. La Luna en Leo les dará la fuerza necesaria para tomar una posición más firme. Adelante.

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