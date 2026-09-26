Horóscopo del sábado 26 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 26 de setiembre de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Todo el fin de semana con la Luna en su signo, es inevitable que el zodíaco recurra a ustedes para resolver asuntos. Estén atentos.
Tauro
Se muestran demasiado apresurados ante tareas que recién podrán resolver entre martes y miércoles. No se apuren y proyecten sin miedo a equivocarse.
Géminis
Encaren un fin de semana acelerado en todos los sentidos. Se divertirán si buscan a Aries y Leo, aunque por momentos se cansarán.
Cáncer
Todo sucede más rápido e inesperado de lo habitual. Su sensibilidad quedará en segundo plano ante varios asuntos personales.
Leo
Sábado enérgico, con tareas que dependerán de ustedes. No se dejen llevar por comentarios sin importancia y confíen en ustedes.
Virgo
Después de unos días cansadores, comienza un fin de semana divertido e inesperado. Disfruten y encaren cada actividad con entusiasmo.
Libra
La Luna en su opuesto, Aries, puede exigirles demasiadas tareas al mismo tiempo. Organícense y prioricen.
Escorpio
Se mostrarán muy activos ante asuntos personales que no pueden dejar de lado. Aries, Leo y Sagitario serán sus mejores aliados este fin de semana.
Sagitario
Todo se presenta de manera positiva para ustedes. Sigan apostando por su energía personal.
Capricornio
No se aceleren ante asuntos que resultan demasiado urgentes para su gusto. Lo mejor será esperar al lunes o martes próximos.
Acuario
Todo exige energía y puede resultar cansador. Inicien tareas creativas: hoy tendrán una inspiración fuerte y valiosa. ¡Adelante!
Piscis
Después de un cierre de etapa marcado por ustedes, la Luna en Aries señala un nuevo comienzo. Dejen atrás lo que ya cumplió su ciclo y miren hacia adelante.
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