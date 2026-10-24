Horóscopo del sábado 24 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Fin de semana muy activo, con la Luna en su signo. Muchas tareas dependerán de lo que ustedes digan y hagan. Presten atención y actúen con decisión.

Tauro

Sus opiniones serán cuestionadas y eso puede generar mal humor. Eviten discusiones innecesarias y esperen al lunes para que las cosas salgan como desean.

Géminis

La ansiedad puede llevarlos a querer resolver asuntos que están en condiciones de encarar. No se apuren: el miércoles se sentirán mejor. Tengan presente esa fecha.

Cáncer

Su energía puede provocar cierto rechazo por momentos. Aprovechen el impulso para resolver varias tareas a la vez y avanzar en lo que tienen pendiente.

Leo

Aries los impulsa a la acción y Sagitario los anima a disfrutar de lo que más les gusta. Elijan estos signos para compartir el fin de semana.

Virgo

Todo parece más sencillo de lo esperado, pero hay tareas que deben delegar. No quieran resolverlo todo solos. El lunes se sentirán mejor.

Libra

No será un fin de semana para confiar en su paciencia habitual. Dejen las decisiones importantes para el lunes. Recuerden: poco, pero bien.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación sigue bajo cuestionamiento y eso puede hacerlos sentir alejados de la realidad. Aries les aporta la fuerza y la energía que necesitan.

Sagitario

Fin de semana ideal para concretar esa salida que tanto necesitan. Se aproxima un viaje y proyectarlo los hará sentir más libres. Anímense a dar el paso.

Capricornio

Hoy será difícil que los demás los comprendan. Lo mejor será dejar fluir las situaciones y evitar enredarse en asuntos personales.

Acuario

Todo se desarrolla de forma inesperada y positiva. Aries los impulsa a actuar y Sagitario favorece sus proyectos personales. Adelante.

Piscis

Comienzan una etapa nueva, con asuntos del pasado que quedan atrás. Disfruten de las tareas sencillas y apelen a su ingenio para resolverlas.

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