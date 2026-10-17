Horóscopo del sábado 17 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Todo se desarrolla con demasiada formalidad para su gusto y eso puede afectar su ánimo. A partir del lunes encontrarán mejores oportunidades para avanzar.

Tauro

La Luna en Capricornio durante todo el fin de semana les aporta la estabilidad que necesitan y los ayuda a sentirse bien con ustedes mismos.

Géminis

Tendrán un fin de semana cargado de tareas que deberán cumplir, aunque falten las ganas. Piensen en el lunes con optimismo y eviten las quejas.

Cáncer

La Luna en Capricornio, su signo opuesto, los llevará a buscar personas firmes y constantes. No se apuren y respeten sus tiempos.

Leo

Será una jornada práctica, ideal para retomar tareas pendientes. Aprovechen el fin de semana para avanzar con firmeza y estabilidad.

Virgo

La Luna en Capricornio los ayudará a mantener los pies sobre la tierra y resolver asuntos personales que dejaron de lado.

Libra

Algunas tareas les exigirán más esfuerzo, sobre todo para terminarlas. Tengan paciencia: el lunes encontrarán mejores condiciones para avanzar.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación será eficaz y notarán que los demás escuchan sus opiniones. Capricornio será un gran aliado durante el fin de semana.

Sagitario

Un viaje comienza a tomar forma, pero los proyectos cobrarán más impulso a partir del lunes. No pierdan la confianza.

Capricornio

La Luna en su signo les dará estabilidad durante todo el fin de semana y favorecerá sus proyectos personales. Perseveren en sus objetivos.

Acuario

Las cuestiones económicas pueden preocuparlos estos días. Eviten decisiones apresuradas y esperen al lunes para encontrar mejores alternativas.

Piscis

Su sensibilidad habitual puede pasar inadvertida durante estos días. Esperen al miércoles para terminar un asunto importante.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.