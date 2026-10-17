Horóscopo del sábado 17 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 17 de octubre de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Todo se desarrolla con demasiada formalidad para su gusto y eso puede afectar su ánimo. A partir del lunes encontrarán mejores oportunidades para avanzar.
Tauro
La Luna en Capricornio durante todo el fin de semana les aporta la estabilidad que necesitan y los ayuda a sentirse bien con ustedes mismos.
Géminis
Tendrán un fin de semana cargado de tareas que deberán cumplir, aunque falten las ganas. Piensen en el lunes con optimismo y eviten las quejas.
Cáncer
La Luna en Capricornio, su signo opuesto, los llevará a buscar personas firmes y constantes. No se apuren y respeten sus tiempos.
Leo
Será una jornada práctica, ideal para retomar tareas pendientes. Aprovechen el fin de semana para avanzar con firmeza y estabilidad.
Virgo
La Luna en Capricornio los ayudará a mantener los pies sobre la tierra y resolver asuntos personales que dejaron de lado.
Libra
Algunas tareas les exigirán más esfuerzo, sobre todo para terminarlas. Tengan paciencia: el lunes encontrarán mejores condiciones para avanzar.
Escorpio
Su comunicación será eficaz y notarán que los demás escuchan sus opiniones. Capricornio será un gran aliado durante el fin de semana.
Sagitario
Un viaje comienza a tomar forma, pero los proyectos cobrarán más impulso a partir del lunes. No pierdan la confianza.
Capricornio
La Luna en su signo les dará estabilidad durante todo el fin de semana y favorecerá sus proyectos personales. Perseveren en sus objetivos.
Acuario
Las cuestiones económicas pueden preocuparlos estos días. Eviten decisiones apresuradas y esperen al lunes para encontrar mejores alternativas.
Piscis
Su sensibilidad habitual puede pasar inadvertida durante estos días. Esperen al miércoles para terminar un asunto importante.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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