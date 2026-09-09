Horóscopo del miércoles 9 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Comienzan el día con mucho dinamismo. Estén atentos: luego llega la energía familiar, que puede con todo. No discutan por tonterías.

Tauro

Todo se resuelve a medida que pasan las horas y se sienten mejor con quienes los rodean. Terminarán el día con buenas noticias.

Géminis

Hay temas personales que deben resolver entre hoy y mañana. No esperen al viernes, porque se encontrarán con muchas tareas a la vez.

Cáncer

Están ante un día clave para encarar un tema personal que quedó sin resolver. Hoy es una buena jornada para hablar claro y encarar algo nuevo.

Leo

Todo lo que quieran proyectar para el futuro conviene plantear en las primeras horas del día. Después, todo se mostrará más estricto y menos viable. Ténganlo en cuenta.

Virgo

Desde hoy y hasta el viernes inclusive tendrán muchas tareas para resolver. No deleguen nada y tomen la actitud adecuada para cada asunto.

Libra

No es el mejor día para hablar de temas que fueron dejando a un lado. Todo lo contrario. Virgo los ayudará a tomar buenas decisiones a futuro.

Horóscopo

Escorpio

Será un día demasiado racional, en el que todo deberá hacerse con claridad y sin apresurar proyectos. Virgo los ayuda y Piscis necesita su buena onda.

Sagitario

Hay grandes posibilidades de encarar un paseo a futuro que hace tiempo necesitan. Están ante un día estricto, pero positivo.

Capricornio

Todo se realiza como ustedes quieren y cierra con buen resultado un tema personal que quedó a un lado. Hoy se muestran concretos y serios.

Acuario

Durante las primeras horas del día pueden estar de mal humor, pero será algo pasajero. No tomen decisiones en ese período.

Piscis

La Luna en su opuesto, Virgo, los lleva a pensar más de la cuenta y pueden sentirse presionados por asuntos ajenos a su voluntad.

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