Horóscopo del miércoles 30 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Se darán cuenta de que termina el mes y lo ideal será no dar su opinión hasta la próxima semana. Mercurio en Libra, su opuesto, permanece allí hasta hoy.

Tauro

Están en el final del mes y empieza octubre con mucha energía personal, aunque parte se dilapidó. Hoy, poco y bien.

Géminis

A medida que pasen las horas se mostrarán cada vez más criteriosos, y eso los ayudará a sentirse bien con ustedes mismos. Hablen claro y disfruten.

Cáncer

Si tienen algo concreto para definir, lo ideal será esperar a mañana. Hoy pueden sentirse dudosos y duales, pero algo cambiará de forma concreta.

Leo

Sus comentarios son muy bien escuchados por todo el zodíaco, y eso los hace sentirse cómodos con quienes los rodean. Día social y divertido.

Virgo

Sienten que hay tareas que no deberían asumir y eso puede complicar el vínculo con quienes los rodean. Día estable y social.

Libra

Es el último día de Mercurio, planeta de la comunicación, en su signo. Digan todo lo que tengan para decir y se sentirán aliviados.

Horóscopo

Escorpio

Continúan con cierto mal humor, que los lleva a enfrentar tareas personales que no tienen ganas de realizar. Todo se siente más fuerte de lo imaginado.

Sagitario

Les costará definir actitudes que no tienen ganas de asumir. Hagan solo lo más importante y dejen a un lado aquello que no les gusta.

Capricornio

Su comunicación puede ser malinterpretada y, en este cierre de mes, será mejor esperar a la próxima semana para hacer aclaraciones.

Acuario

Todo se logra si equilibran lo que dicen con lo que sienten. Hoy serán escuchados y tendrán buena respuesta. Adelante.

Piscis

Sus sentimientos se fortalecen y eso los lleva a sentirse bien con ustedes mismos. Se muestran convencidos de lo que hacen y de las decisiones que toman.

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