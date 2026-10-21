Horóscopo del miércoles 21 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Desde ayer sienten el cansancio y perciben que una etapa llega a su fin. Piscis será su mejor aliado para transitar este momento. No duden en pedir apoyo.

Tauro

Pueden sentir que todo se detiene y vuelve al punto de partida. Hoy será importante aceptar que algo puede terminar de forma inesperada. No se resistan al cambio.

Géminis

Están más sensibles y cambiantes de lo habitual. Necesitan poner punto final a un asunto que les genera incomodidad. Confíen en su criterio y den el paso necesario.

Cáncer

Un asunto puede resolverse favorablemente, aunque las emociones estarán a flor de piel. Quizá sientan ganas de llorar. No repriman sus sentimientos.

Leo

La semana se acerca a su fin y todavía les cuesta atender sus asuntos personales. No se exijan de más: durante el fin de semana podrán avanzar con mayor tranquilidad.

Virgo

Necesitan cerrar un capítulo, pero el pasado los lleva a revisar cuestiones pendientes. Hablen con claridad y no permitan que los silencios prolonguen una situación que exige respuestas.

Libra

Piscis puede restarles claridad cuando necesitan resolver asuntos antes del fin de semana. Escorpio y Piscis serán buenos aliados para comprender lo que sienten.

Horóscopo

Escorpio

Están decididos a cerrar una etapa de importantes logros personales. Reconozcan la valentía con la que afrontaron situaciones difíciles y confíen en ustedes mismos.

Sagitario

Su habitual impulso cede ante el cansancio y la necesidad de revisar asuntos personales. Eviten cuestionarse demasiado y recuperen la confianza en sus capacidades.

Capricornio

No es el mejor día para analizar sus sentimientos desde la lógica. Reconozcan qué es importante y qué merece quedar atrás antes de dar vuelta la página.

Acuario

Están más sensibles y eso puede dificultar el avance de algunos proyectos. Si pueden postergar ciertas decisiones hasta la semana próxima, háganlo sin culpa.

Piscis

La Luna sigue en su signo y muchas personas buscan su opinión. Confíen en su sensibilidad, expresen lo que sienten y permitan que el corazón también guíe sus decisiones.

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