Horóscopo del miércoles 19 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 19 de agosto de 2026 según tu signo zodiacal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Se notan muy intensos en todo lo que se proponen y eso puede complicarlos con ustedes mismos. No se apuren: esperen a mañana.
Tauro
No es el mejor día para hacer una propuesta que todavía no tienen clara. Lo ideal será esperar hasta la próxima semana. Hablen lo necesario.
Géminis
Todo los lleva a sentirse bien con ustedes mismos, aunque por momentos pueden cargar con energía negativa. No se exijan y deleguen.
Cáncer
Se encuentran con muchas actividades y su opinión será importante. Sean conscientes del trabajo que tienen por delante.
Leo
Es un día previo a un logro positivo a futuro. No se apresuren a dar su opinión, porque hoy puede ser cuestionada; desde mañana será mejor comprendida.
Virgo
Todo se consigue con mucho empeño de su parte, y es importante que lo tengan presente. Atraviesan un día de fuerte intensidad emocional.
Libra
Su balanza comenzó a desequilibrarse ayer y eso puede llevarlos a sentir nostalgia. Esperen hasta el viernes y eviten quedarse en el pasado.
Escorpio
La Luna continúa en su signo y los hace sentir más dominantes y carismáticos. El zodíaco seguirá sus definiciones. Avancen con confianza.
Sagitario
Hay temas que hoy no pueden tocar y ustedes lo saben. Con el paso de los días podrán encarar aquello que quieren poner en marcha. Esperen.
Capricornio
Todo se logra con esfuerzo y desde ayer se sienten cansados, pero eso no les impide avanzar con ese proyecto. Escorpio puede ayudarlos.
Acuario
Se sienten estancados ante un tema que no avanza. Lo mejor es no precipitarse y continuar a la espera. Sagitario es su mejor opción hoy.
Piscis
Todo puede resolverse con la sensibilidad necesaria. Eso les permitirá sentirse aliviados frente a un asunto puntual que vienen postergando. Resuélvanlo.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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