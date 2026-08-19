Horóscopo del miércoles 19 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Se notan muy intensos en todo lo que se proponen y eso puede complicarlos con ustedes mismos. No se apuren: esperen a mañana.

Tauro

No es el mejor día para hacer una propuesta que todavía no tienen clara. Lo ideal será esperar hasta la próxima semana. Hablen lo necesario.

Géminis

Todo los lleva a sentirse bien con ustedes mismos, aunque por momentos pueden cargar con energía negativa. No se exijan y deleguen.

Cáncer

Se encuentran con muchas actividades y su opinión será importante. Sean conscientes del trabajo que tienen por delante.

Leo

Es un día previo a un logro positivo a futuro. No se apresuren a dar su opinión, porque hoy puede ser cuestionada; desde mañana será mejor comprendida.

Virgo

Todo se consigue con mucho empeño de su parte, y es importante que lo tengan presente. Atraviesan un día de fuerte intensidad emocional.

Horóscopo

Libra

Su balanza comenzó a desequilibrarse ayer y eso puede llevarlos a sentir nostalgia. Esperen hasta el viernes y eviten quedarse en el pasado.

Escorpio

La Luna continúa en su signo y los hace sentir más dominantes y carismáticos. El zodíaco seguirá sus definiciones. Avancen con confianza.

Sagitario

Hay temas que hoy no pueden tocar y ustedes lo saben. Con el paso de los días podrán encarar aquello que quieren poner en marcha. Esperen.

Capricornio

Todo se logra con esfuerzo y desde ayer se sienten cansados, pero eso no les impide avanzar con ese proyecto. Escorpio puede ayudarlos.

Acuario

Se sienten estancados ante un tema que no avanza. Lo mejor es no precipitarse y continuar a la espera. Sagitario es su mejor opción hoy.

Piscis

Todo puede resolverse con la sensibilidad necesaria. Eso les permitirá sentirse aliviados frente a un asunto puntual que vienen postergando. Resuélvanlo.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.