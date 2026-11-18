Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Entre hoy y mañana deberán cerrar un asunto que puede sensibilizarlos. No se preocupen: el viernes comenzará una nueva etapa. Tengan presente estos tiempos.

Tauro

Hoy darán el paso final para resolver algunos asuntos pendientes. Esto les permitirá recuperar la seguridad en ustedes mismos. Piscis despertará sus emociones.

Géminis

Después de varios días de encuentros y salidas con amigos, llegó el momento de cerrar un tema que los compromete. Háganlo hoy o mañana, sin más postergaciones.

Cáncer

La nostalgia estará más presente de lo habitual y tomarán una decisión que vienen aplazando desde hace tiempo. Hoy y mañana serán jornadas propicias para hacerlo.

Leo

Piscis los ayudará a definir asuntos que dejaron de lado. Escuchen sus consejos y aprovechen esta energía para ocuparse de cuestiones personales que requieren atención.

Virgo

Hoy y mañana, con la Luna en su opuesto Piscis, podrán sentirse más sensibles y reaccionar inesperadamente. No todo saldrá como lo habían previsto. Tengan paciencia.

Libra

Entre hoy y mañana se cierra una etapa y será difícil evitarlo. No todos los asuntos merecen su atención en esta jornada. Elijan sus prioridades y avancen con calma.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en Piscis los impulsa a resolver cuestiones personales que han dejado pendientes. Es tiempo de actuar y dar por terminados algunos asuntos.

Sagitario

Tendrán la energía necesaria para finalizar un tema que hace tiempo intentan resolver. Hoy y mañana serán días clave para concretarlo. No dejen pasar la oportunidad.

Capricornio

Todo apunta al cierre de una etapa. Su firmeza y estabilidad serán fundamentales para alcanzar el resultado que necesitan. Confíen en su capacidad para resolver.

Acuario

Comienza un período que postergan desde hace tiempo. Hoy y mañana recuerden que menos es más. Expresen lo necesario: encontrarán comprensión y serán escuchados.

Piscis

La Luna en su signo los llena de responsabilidades que solo ustedes pueden asumir. Estarán emotivos, pero también tendrán el carácter necesario para resolver aquello que sigue pendiente.

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