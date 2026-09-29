Horóscopo del martes 29 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El trabajo toma más intensidad y hoy pueden sentir que todo pesa más de lo habitual. Las situaciones se presentan claras y concretas. Perseveren.

Tauro

La Luna continúa en su signo y les da energía para tomar el control. No se apuren con aquello que no quieren hacer. Día fuerte.

Géminis

Algunos temas avanzan de forma medida, pero recién el jueves encontrarán mayor armonía. Hoy el ritmo puede resultar lento para ustedes.

Cáncer

Los pendientes laborales quedan atrás y eso les devuelve fuerza. Es momento de delegar tareas que no quieren hacer y guardar energía para lo importante. Adelante.

Leo

Marte, planeta asociado al trabajo y al deporte, entra hoy en su signo. Lo notarán: estarán más rápidos y expeditivos.

Virgo

El mes llega a su cierre y todo se vuelve más intenso. Algunas tareas exigen responsabilidad. Tauro los ayuda.

Horóscopo

Libra

Leo recurre a ustedes para destrabar un camino que se hizo largo. El ritmo continúa lento, pero las cosas avanzan. Mantengan la calma.

Escorpio

Desde ayer sienten que no avanzan como quisieran. No se adelanten. Proyecten el fin de semana con calma. Adelante.

Sagitario

Transitan una semana movida. Marte en Leo les abre oportunidades para pensar en nuevos proyectos. Miren más allá de hoy.

Capricornio

El mes termina con un alivio importante y decisiones laborales oportunas. Proyecten asuntos personales y denles hoy un lugar concreto.

Acuario

El trabajo puede quedar encaminado entre hoy y mañana, aunque por momentos su energía se desborda. No se apuren: organicen prioridades y deleguen.

Piscis

Hoy pueden mostrarse demasiado frontales ante tareas que no quieren asumir. No carguen con todo. Deleguen en Tauro y Leo lo más complicado.

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