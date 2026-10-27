Horóscopo del martes 27 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 27 de octubre de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Desde ayer pueden sentirse estancados en tareas que no les corresponden. Prioricen lo que requiere estabilidad y eviten discutir por asuntos menores.
Tauro
La comunicación puede complicarse y generar confusión ante temas que ya no conviene abordar. Hoy, poco y bien; no fuercen respuestas.
Géminis
A partir de mañana todo fluirá mejor. Hoy quizá avancen con más lentitud de la que quisieran. Tengan paciencia y respeten sus tiempos.
Cáncer
Hay asuntos que es mejor no tocar por ahora. No insistan en tareas que les disgustan ni gasten energía en vano. Tauro los apoya en este proceso.
Leo
Puede costarles tomar decisiones positivas si implican tareas que preferirían evitar. También podrían tener más gastos: revisen las cuentas.
Virgo
Desde ayer sienten tensión por responsabilidades que no pueden dejar de lado. Escorpio los anima a abordar un asunto postergado.
Libra
Algunas tareas les dan pereza, pero mañana tendrán más disposición. Organicen sus prioridades y den hoy el primer paso.
Escorpio
Desde ayer tienen más tareas de las habituales, pero el viernes todo será más sencillo. Concéntrense en lo esencial y eviten discusiones.
Sagitario
Por momentos pueden exagerar, pero hoy tienen estabilidad para atender asuntos personales. Dejen de postergarse y actúen con decisión.
Capricornio
Su originalidad y constancia los ayudan a encontrar nuevas formas de actuar. Aprovechen el día para cerrar un tema pendiente.
Acuario
Los asuntos amorosos pueden ponerlos nerviosos, aunque también les dan estabilidad. Si deben hablar, mañana será un buen día para hacerlo con calma.
Piscis
La comunicación puede generar malentendidos y nerviosismo. Tauro los apoya, mientras que Escorpio podría confundirlos. Escuchen con atención.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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