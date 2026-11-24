Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Hoy estarán muy activos y tendrán numerosas tareas. Organicen sus prioridades y busquen a Géminis, que podrá ayudarlos.

Tauro

La Luna en Géminis y Mercurio en Escorpio, su opuesto, pueden jugarles una mala pasada. Midan sus palabras: hablen poco y con claridad.

Géminis

La Luna transita por su signo hoy y mañana, y favorece los vínculos. Se sentirán cómodos al asumir un liderazgo positivo. Avancen con confianza.

Cáncer

Las situaciones avanzan gracias a su actitud y sensibilidad. De todos modos, el cambio personal más importante llegará recién el jueves o el viernes.

Leo

Sus planes se abren en dos direcciones y deberán atender varios asuntos a la vez. Organicen las actividades del fin de semana: la Luna los acompañará.

Virgo

La Luna en Géminis facilita las tareas que requieren agilidad e ingenio. Resolverán cuestiones sin analizarlas en exceso. Busquen a Géminis; les hará bien.

Horóscopo

Libra

Se sienten positivos ante un cambio de actitud que impulsan desde hace un tiempo. Hoy sus inquietudes serán escuchadas. Aprovechen para avanzar.

Escorpio

Pueden pensar cada asunto desde perspectivas distintas y sentirse divididos. Esa contradicción podría ponerlos nerviosos. Esperen al jueves.

Sagitario

La Luna en Géminis, hoy y mañana, multiplica sus actividades. Organicen sus horarios para evitar contratiempos. Virgo los cuestionará.

Capricornio

Será una jornada dinámica y deberán tomar decisiones que postergaron. Algunas situaciones serán más invasivas de lo previsto. Poco y bien.

Acuario

Algunos asuntos favorables se concretan tal como desean y fortalecen su confianza. Su entorno los buscará para pedirles apoyo.

Piscis

La Luna en Géminis acentúa su dualidad y puede dificultar las decisiones. Si no logran definirse, esperen al jueves o al viernes.

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