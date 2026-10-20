Horóscopo del martes 20 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Su actitud los ayuda a hallar propuestas para la semana. Reserven los grandes planes para el viernes; hoy favorece los encuentros sociales.

Tauro

La estabilidad será clave, aunque algunos amigos los inviten a salir y quizá no tengan ganas. No se fuercen: dejen esos planes para la semana próxima.

Géminis

Desde ayer sienten apoyo para concretar una tarea que postergan hace tiempo. Aprovechen esa ayuda, organicen los pasos y anímense a comenzar.

Cáncer

Las exigencias recientes pueden haberlos agotado. Hoy bajen el ritmo, eviten decisiones apresuradas y dejen que las cosas encuentren su curso.

Leo

No será fácil que todos compartan su punto de vista. Eviten insistir y esperen al viernes o al fin de semana, cuando el panorama será más favorable.

Virgo

La jornada favorece los proyectos a futuro. No posterguen lo importante: hoy pueden dar un paso firme hacia una meta de largo plazo.

Libra

Acuario plantea asuntos personales que ya no admiten demora, mientras que Leo les pide paciencia. Evalúen sus prioridades y elijan con calma.

Horóscopo

Escorpio

Sus intereses pueden diferir de los de quienes los rodean. Eviten discutir y tómense tiempo para reflexionar; mañana verán todo con más claridad.

Sagitario

La Luna en Acuario favorece los vínculos y les da impulso para atender varias tareas a la vez. El día puede ser mejor de lo esperado.

Capricornio

Las cuestiones personales pueden distraerlos y frenar algunos asuntos. Confíen en sus capacidades y, con paciencia, podrán retomar el rumbo.

Acuario

La Luna sigue en su signo y los impulsa a atender asuntos personales relegados. La jornada será intensa: prioricen.

Piscis

Están cerca de tomar una decisión y su intuición puede darles señales valiosas. No se apuren: esperen hasta mañana y observen con serenidad.

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