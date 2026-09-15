Horóscopo del martes 15 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Todo lo que tengan en mente para realizar, déjenlo para el jueves o viernes. Esta semana resulta demasiado oscilante para ustedes.

Tauro

La Luna ya está en su opuesto, Escorpio. Lo recomendable es hacer solo lo necesario para interactuar de forma creíble. No sean exagerados.

Géminis

Disfrutan de lo intenso y cargado de energía. Hay tareas que deben resolver antes del jueves. Perseveren y lo conseguirán.

Cáncer

Entre hoy y mañana hay muchos temas laborales que se resuelven con mucho carisma de su parte. Ayuden a Tauro, que anda algo entreverado.

Leo

Están ante un compromiso real, con tareas que no pueden postergar ni delegar. Escorpio y Piscis son su mejor opción: busquen a estos signos.

Virgo

Su natural responsabilidad para encarar tareas complicadas estará a la orden hoy y mañana. No deleguen nada y sigan adelante. ¡Día intenso!

Libra

Vibran con mucha energía positiva y tienen varias tareas para iniciar, aunque recién las resolverán la próxima semana. No discutan por tonterías.

Horóscopo

Escorpio

Todo se realiza de la manera más fuerte e intensa posible, y eso los lleva a sentirse bien con ustedes mismos. Serán requeridos por todo el zodíaco.

Sagitario

Se emocionan por todo y su natural positivismo hoy no se nota tanto. Escorpio puede incomodarlos un poco y Piscis apaga esa energía complicada. ¡Ustedes eligen!

Capricornio

Virgo será quien más recurra a ustedes y los llevará a actuar con mucho carisma. Todo es mejor si lo realizan con firmeza y decisión.

Acuario

No tienen mucha energía, pero igual hay tareas que deben resolver antes del jueves. Pongan empeño y no deleguen aquello que no quieren hacer. ¡Adelante!

Piscis

Desde ayer vienen remando por todo el zodíaco, escuchando algunos temas y analizando otros. No se apuren en tomar decisiones: son sensibles y así seguirán.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.