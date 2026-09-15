Horóscopo del martes 15 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 15 de setiembre de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Todo lo que tengan en mente para realizar, déjenlo para el jueves o viernes. Esta semana resulta demasiado oscilante para ustedes.
Tauro
La Luna ya está en su opuesto, Escorpio. Lo recomendable es hacer solo lo necesario para interactuar de forma creíble. No sean exagerados.
Géminis
Disfrutan de lo intenso y cargado de energía. Hay tareas que deben resolver antes del jueves. Perseveren y lo conseguirán.
Cáncer
Entre hoy y mañana hay muchos temas laborales que se resuelven con mucho carisma de su parte. Ayuden a Tauro, que anda algo entreverado.
Leo
Están ante un compromiso real, con tareas que no pueden postergar ni delegar. Escorpio y Piscis son su mejor opción: busquen a estos signos.
Virgo
Su natural responsabilidad para encarar tareas complicadas estará a la orden hoy y mañana. No deleguen nada y sigan adelante. ¡Día intenso!
Libra
Vibran con mucha energía positiva y tienen varias tareas para iniciar, aunque recién las resolverán la próxima semana. No discutan por tonterías.
Escorpio
Todo se realiza de la manera más fuerte e intensa posible, y eso los lleva a sentirse bien con ustedes mismos. Serán requeridos por todo el zodíaco.
Sagitario
Se emocionan por todo y su natural positivismo hoy no se nota tanto. Escorpio puede incomodarlos un poco y Piscis apaga esa energía complicada. ¡Ustedes eligen!
Capricornio
Virgo será quien más recurra a ustedes y los llevará a actuar con mucho carisma. Todo es mejor si lo realizan con firmeza y decisión.
Acuario
No tienen mucha energía, pero igual hay tareas que deben resolver antes del jueves. Pongan empeño y no deleguen aquello que no quieren hacer. ¡Adelante!
Piscis
Desde ayer vienen remando por todo el zodíaco, escuchando algunos temas y analizando otros. No se apuren en tomar decisiones: son sensibles y así seguirán.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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