Horóscopo del lunes 26 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Comienzan la semana con mucha energía y algunos asuntos familiares que no saben cómo resolver. Esperen al miércoles para sentirse más seguros y encontrar una salida.

Tauro

La Luna transita su signo hoy y mañana, una oportunidad para encarar tareas personales que han postergado en los últimos días. Es momento de ponerse en marcha.

Géminis

Su comunicación está demasiado cambiante y no terminan de convencerse de sus propuestas. No se apuren: el miércoles tendrán un panorama más claro y favorable.

Cáncer

Están dubitativos ante tareas que necesitan resolver pronto. La situación puede ser más intensa de lo que imaginaban. Busquen el apoyo de Escorpio para avanzar.

Leo

Después de un fin de semana intenso, comienza un lunes cargado de obligaciones que no pueden seguir postergando. Además, se aproxima un viaje: empiecen a proyectarlo.

Virgo

Todo se encamina con calma después de una etapa de avances y retrocesos. Eviten a Libra y busquen a Escorpio, que puede ayudarlos a ordenar sus proyectos a futuro.

Libra

Hay asuntos de pareja que no se resuelven como esperan. Dejen de lado lo que no los convence y eviten decisiones apresuradas. Será una jornada cambiante.

Horóscopo

Escorpio

Hay temas que será mejor no abordar entre hoy y mañana. Acérquense a Tauro y Libra, cuyos consejos pueden ayudarlos a encontrar el rumbo adecuado.

Sagitario

Están más calmos, aunque todavía les cuesta alcanzar la tranquilidad. Si necesitan resolver un asunto puntual, hoy será un buen día para hacerlo. Tauro puede ayudarlos.

Capricornio

Todo se resuelve con calma y muchos recurrirán a ustedes en busca de orientación. Hablen con franqueza, sin temor a equivocarse, y confíen en sus propuestas.

Acuario

Algunos asuntos afectivos todavía no encuentran una definición y eso despierta entusiasmo ante el futuro. Proyecten sus próximos pasos para el miércoles o el jueves.

Piscis

Avancen con calma: su proyecto tiene buenas posibilidades, aunque por momentos duden del camino elegido. Con paciencia y confianza, las cosas se encaminarán.

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