Horóscopo del jueves 9 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 9 de abril de 2026.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Se muestran muy enfocados en temas que aún no pueden encarar. Conviene esperar a mañana y soltar el mal humor pasajero.
Tauro
El carisma juega a favor y permite avanzar con tareas entretenidas. Cierran pendientes y eso mejora el ánimo. Sigan así.
Géminis
Algunas tareas requieren repetición, pero eso ordena ideas a futuro. No se apuren. Cada paso suma y aclara el camino.
Cáncer
La Luna en Capricornio puede traer mal humor. Eviten discusiones con quienes no coinciden. Bajar un cambio será clave.
Leo
La entrega impulsa temas personales postergados. Es buen momento para avanzar sin miedo a errores. Confíen en lo que hacen.
Virgo
Se muestran firmes y sensibles a la vez. Eso favorece decisiones importantes. Hay tareas que no pueden postergar. Avancen.
Libra
Día ideal para retomar algo pendiente. Todo fluye con facilidad y claridad. Es un momento clave para dar ese paso.
Escorpio
Temas laborales se aclaran y encuentran definición. Conviene actuar hoy mismo. Las condiciones acompañan.
Sagitario
No es el mejor día para retomar pendientes. Esperar a mañana será más conveniente. Hoy conviene ir de a poco.
Capricornio
La Luna en su signo aporta claridad. Es momento de retomar temas postergados. Perseveren, los resultados llegarán.
Acuario
La constancia permite resolver asuntos importantes. No se apuren. Proyectar el fin de semana será una buena decisión.
Piscis
Último día con Marte en su signo. Es momento de expresarse y aportar ideas. Serán escuchados con atención.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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