Horóscopo del jueves 9 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se muestran muy enfocados en temas que aún no pueden encarar. Conviene esperar a mañana y soltar el mal humor pasajero.

Tauro

El carisma juega a favor y permite avanzar con tareas entretenidas. Cierran pendientes y eso mejora el ánimo. Sigan así.

Géminis

Algunas tareas requieren repetición, pero eso ordena ideas a futuro. No se apuren. Cada paso suma y aclara el camino.

Cáncer

La Luna en Capricornio puede traer mal humor. Eviten discusiones con quienes no coinciden. Bajar un cambio será clave.

Leo

La entrega impulsa temas personales postergados. Es buen momento para avanzar sin miedo a errores. Confíen en lo que hacen.

Virgo

Se muestran firmes y sensibles a la vez. Eso favorece decisiones importantes. Hay tareas que no pueden postergar. Avancen.

Horóscopo

Libra

Día ideal para retomar algo pendiente. Todo fluye con facilidad y claridad. Es un momento clave para dar ese paso.

Escorpio

Temas laborales se aclaran y encuentran definición. Conviene actuar hoy mismo. Las condiciones acompañan.

Sagitario

No es el mejor día para retomar pendientes. Esperar a mañana será más conveniente. Hoy conviene ir de a poco.

Capricornio

La Luna en su signo aporta claridad. Es momento de retomar temas postergados. Perseveren, los resultados llegarán.

Acuario

La constancia permite resolver asuntos importantes. No se apuren. Proyectar el fin de semana será una buena decisión.

Piscis

Último día con Marte en su signo. Es momento de expresarse y aportar ideas. Serán escuchados con atención.

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