Horóscopo del jueves 8 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Mantienen la estabilidad, de modo que conviene aprovechar la jornada para asumir responsabilidades postergadas. El escenario exige definiciones concretas.

Tauro

Avanzan con serenidad en la resolución de tareas clave. Aunque la exigencia genere cansancio, el esfuerzo permitirá consolidar un marco de firmeza.

Géminis

Sostienen una postura rigurosa ante obligaciones impostergables. La proyección de sus iniciativas dependerá de mantener una lógica fundamentada.

Cáncer

La pragmática influencia de Virgo aporta claridad para cerrar un asunto de antigua preocupación. Atender sus recomendaciones brindará tranquilidad.

Leo

El entorno favorece el dominio propio y la moderación en el cierre de una etapa próspera. Se consolidan las bases para encarar los próximos desafíos.

Virgo

Sus reflexiones destacan por su solidez, posicionándolos como referentes en su entorno. Se aconseja seleccionar con criterio a sus interlocutores.

Libra

Prevalece un enfoque analítico ante pendientes acumulados. La prudencia sugiere evitar resoluciones apresuradas hoy y aguardar a mañana.

Horóscopo

Escorpio

Muestran firmeza en decisiones impostergables. La interacción con Virgo facilita una perspectiva realista y el pragmatismo necesario para priorizar.

Sagitario

Su tono habitual cede terreno ante un pragmatismo severo. Aunque la espontaneidad disminuya, la fluidez social se recompondrá en los próximos días.

Capricornio

Atraviesan una jornada de notable alineación operativa. Resulta prioritario aprovechar para saldar un asunto trascendente y asegurar su proyección.

Acuario

Se requiere pragmatismo para resolver cuestiones personales de peso. Buscar la orientación de Virgo o Tauro aportará criterios razonados.

Piscis

Su sensibilidad habitual permanece replegada frente a la exigencia analítica. La estrategia sugiere acotar intervenciones y esperar a la próxima semana.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.