Horóscopo del jueves 5 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

No demoren decisiones personales. A medida que avance el día, la Luna ingresará en Libra, su signo opuesto, y surgirán dudas. Aprovechen las primeras horas.

Tauro

Tienen proyectos para reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Desde hoy y hasta el sábado serán días ideales para concretar esos encuentros.

Géminis

La Luna ingresa en Libra y activa actividades personales que disfrutarán mucho. Busquen a Acuario, que necesita distraerse y pasar buenos momentos.

Cáncer

Las dudas pueden impedirles concretar asuntos pendientes. Aries y Libra estarán algo complicados hoy. Tengan cuidado con las decisiones.

Leo

Todo avanza con armonía y podrán resolver decisiones que vienen postergando. Definan qué necesitan y aprovechen este buen momento.

Virgo

Durante las primeras horas, la Luna permanece en su signo y los ayuda a cerrar asuntos personales pendientes. Aprovechen para resolverlos.

Libra

Se muestran cada vez más efectivos frente a tareas postergadas. La Luna ingresa en su signo y les aporta claridad para resolver todo a su manera.

Horóscopo

Escorpio

No es un buen día para definir asuntos importantes a futuro. Aries los impulsa y Libra les genera dudas. Esperen al domingo o al lunes próximo.

Sagitario

Están armónicos y tienen buen criterio para encarar proyectos personales. Aries los necesita y Libra encuentra claridad para decidir.

Capricornio

Las primeras horas del día son ideales para retomar tareas pendientes. Todo parece más claro. Aprovechen para organizarse y avanzar.

Acuario

Logran armonizar asuntos que no habían podido resolver. Escorpio los cuestiona y Libra les ofrece nuevas oportunidades. Ustedes deciden.

Piscis

Todo se encamina favorablemente y tendrán la oportunidad de reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Propongan un plan a corto plazo.

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