Horóscopo del jueves 3 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana llega a su fin y todo se mueve de forma rápida y social. Es un día divertido, en el que podrán resolver varias tareas al mismo tiempo. ¡Aprovechen!

Tauro

Hay días como hoy en los que todo avanza con rapidez y ustedes quedarán sorprendidos ante tareas que finalmente se concretan. ¡Adelante!

Géminis

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentirse muy vitales ante temas que habían dejado de lado. Todo resulta positivo para ustedes.

Cáncer

Se muestran algo distraídos frente a tareas y asuntos que ya deberían dejar atrás. Todo será más oportuno si lo proyectan para el fin de semana.

Leo

Hay muchas tareas para resolver entre hoy y mañana. Lo ideal es poner energía en estos días para que el lunes todo vuelva a la normalidad.

Virgo

Se sienten libres ante tareas que habían dejado de lado. Lo mejor es no apurarse y esperar a que Géminis o Libra tomen la iniciativa. ¡No se apresuren!

Libra

Sienten que han dejado algunos asuntos de lado y eso los hace sentirse algo incómodos con ustedes mismos. Todo mejora a partir de hoy. ¡Adelante!

Horóscopo

Escorpio

Después de unos días muy lentos, jueves y viernes llegan con una energía geminiana activa, divertida y, sobre todo, decidida. ¡Encaren!

Sagitario

No es el mejor día para proyectar tareas a futuro. Todo lo contrario: están ante una jornada en la que menos es más. ¡No se apuren!

Capricornio

Se muestran ágiles mentalmente para tomar decisiones que habían postergado. No esperen al fin de semana: hoy y mañana son días clave.

Acuario

Día especial para hablar con esa persona que tiene un gran carisma para expresarse y hacerlos sentir bien. ¡Ayuden a Sagitario!

Piscis

Todo se presenta por partida doble y no podrán evitarlo. Están ante una jornada acelerada, con un poco de todo. Día social y divertido.

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