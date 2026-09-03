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El País Horóscopo

Horóscopo del jueves 3 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 3 de setiembre de 2026.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
03/09/2026, 00:01
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Unsplash

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana llega a su fin y todo se mueve de forma rápida y social. Es un día divertido, en el que podrán resolver varias tareas al mismo tiempo. ¡Aprovechen!

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

Hay días como hoy en los que todo avanza con rapidez y ustedes quedarán sorprendidos ante tareas que finalmente se concretan. ¡Adelante!

Géminis

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentirse muy vitales ante temas que habían dejado de lado. Todo resulta positivo para ustedes.

Cáncer

Se muestran algo distraídos frente a tareas y asuntos que ya deberían dejar atrás. Todo será más oportuno si lo proyectan para el fin de semana.

Leo

Hay muchas tareas para resolver entre hoy y mañana. Lo ideal es poner energía en estos días para que el lunes todo vuelva a la normalidad.

Virgo

Se sienten libres ante tareas que habían dejado de lado. Lo mejor es no apurarse y esperar a que Géminis o Libra tomen la iniciativa. ¡No se apresuren!

Libra

Sienten que han dejado algunos asuntos de lado y eso los hace sentirse algo incómodos con ustedes mismos. Todo mejora a partir de hoy. ¡Adelante!

Horóscopo
Horóscopo

Escorpio

Después de unos días muy lentos, jueves y viernes llegan con una energía geminiana activa, divertida y, sobre todo, decidida. ¡Encaren!

Sagitario

No es el mejor día para proyectar tareas a futuro. Todo lo contrario: están ante una jornada en la que menos es más. ¡No se apuren!

Capricornio

Se muestran ágiles mentalmente para tomar decisiones que habían postergado. No esperen al fin de semana: hoy y mañana son días clave.

Acuario

Día especial para hablar con esa persona que tiene un gran carisma para expresarse y hacerlos sentir bien. ¡Ayuden a Sagitario!

Piscis

Todo se presenta por partida doble y no podrán evitarlo. Están ante una jornada acelerada, con un poco de todo. Día social y divertido.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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