Horóscopo del jueves 29 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 29 de octubre de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Tienen muchas tareas para resolver al mismo tiempo y eso puede generarles ansiedad. No se exijan de más y esperen al domingo para avanzar con mayor tranquilidad.
Tauro
La comunicación sigue algo complicada y, con la Luna en Géminis, pueden actuar con demasiada prisa. Eviten hacer propuestas importantes por ahora.
Géminis
La Luna sigue en su signo y los vuelve más exigentes ante asuntos personales que no pueden dejar de lado. Perseveren, pero respeten sus tiempos.
Cáncer
Todo fluirá mejor a partir de mañana. Hoy pueden sentirse apurados y cansados por momentos. Tengan paciencia y dejen pasar esta jornada.
Leo
Las tareas avanzan más rápido de lo habitual y eso los dejará conformes. Hay un asunto relacionado con el exterior que hoy puede encontrar una solución.
Virgo
Quieren resolver muchas cosas a la vez y pueden cometer errores o descuidar asuntos pendientes. Organicen sus prioridades y eviten dispersarse.
Libra
Géminis los impulsa a actuar y Sagitario reclama su atención. Será una jornada de muchas actividades simultáneas. Organícense para no agotarse.
Escorpio
Avanzan con seguridad en temas personales, pero podrían ser malinterpretados. Piensen bien antes de dar su opinión y no se apuren.
Sagitario
Desde ayer están en varios lugares a la vez. La Luna en su opuesto, Géminis, los lleva a ir y venir sin descanso. Bajen el ritmo y prioricen.
Capricornio
Es un buen día para organizar esa salida que vienen postergando. No esperen a mañana y busquen a Libra y Géminis para compartir el plan.
Acuario
El dinamismo y la energía bien dirigida los ayudan a avanzar con fuerza y voluntad propia. Confíen en sus capacidades y vayan por lo que desean.
Piscis
Tienen muchas ideas en mente y les hará bien conversar con amigos para conocer otros puntos de vista. Hablen con claridad y eviten apresurarse.
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