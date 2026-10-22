Horóscopo del jueves 22 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 22 de octubre de 2026.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Desde ayer sienten el cansancio y perciben que una etapa llega a su fin. Piscis será su mejor aliado para transitar este momento. No duden en pedir apoyo.
Tauro
Pueden sentir que todo se detiene y vuelve al punto de partida. Hoy será importante aceptar que algo puede terminar de forma inesperada. No se resistan al cambio.
Géminis
Están más sensibles y cambiantes de lo habitual. Necesitan poner punto final a un asunto que les genera incomodidad. Confíen en su criterio y den el paso necesario.
Cáncer
Un asunto puede resolverse favorablemente, aunque las emociones estarán a flor de piel. Quizá sientan ganas de llorar. No repriman sus sentimientos.
Leo
La semana se acerca a su fin y todavía les cuesta atender sus asuntos personales. No se exijan de más: durante el fin de semana podrán avanzar con mayor tranquilidad.
Virgo
Necesitan cerrar un capítulo, pero el pasado los lleva a revisar cuestiones pendientes. Hablen con claridad y no permitan que los silencios prolonguen una situación que exige respuestas.
Libra
Piscis puede restarles claridad cuando necesitan resolver asuntos antes del fin de semana. Escorpio y Piscis serán buenos aliados para comprender lo que sienten.
Escorpio
Están decididos a cerrar una etapa de importantes logros personales. Reconozcan la valentía con la que afrontaron situaciones difíciles y confíen en ustedes mismos.
Sagitario
Su habitual impulso cede ante el cansancio y la necesidad de revisar asuntos personales. Eviten cuestionarse demasiado y recuperen la confianza en sus capacidades.
Capricornio
No es el mejor día para analizar sus sentimientos desde la lógica. Reconozcan qué es importante y qué merece quedar atrás antes de dar vuelta la página.
Acuario
Están más sensibles y eso puede dificultar el avance de algunos proyectos. Si pueden postergar ciertas decisiones hasta la semana próxima, háganlo sin culpa.
Piscis
La Luna sigue en su signo y muchas personas buscan su opinión. Confíen en su sensibilidad, expresen lo que sienten y permitan que el corazón también guíe sus decisiones.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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