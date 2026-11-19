Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer sienten que algo cambió radicalmente. Tengan paciencia: mañana comenzarán a ver los resultados a su favor. Piscis será un gran apoyo para ustedes.

Tauro

Todo apunta al cierre de una etapa para dar paso a un comienzo el próximo lunes. Hoy estarán más emotivos y su firmeza podría quedar en segundo plano. Ténganlo presente.

Géminis

La Luna en Piscis marca el final de una etapa. A partir del martes recuperarán el impulso y se sentirán más activos. Posterguen las tareas que no saben cómo resolver.

Cáncer

Piscis despierta sus emociones y los ayuda a resolver asuntos personales que dejaron de lado los últimos días. Es momento de encarar esos temas y recuperar la tranquilidad.

Leo

Su habitual fortaleza puede verse disminuida por la Luna en Piscis. Estarán más sensibles y necesitarán tiempo para recuperar la seguridad. Esperen a mañana.

Virgo

Desde ayer les cuesta avanzar y su fortaleza deja lugar a emociones más intensas. No se exijan de más. Piscis puede ayudarlos a encontrar el equilibrio que necesitan.

Libra

Hoy se cierra un asunto y mañana comenzará una nueva tarea que todavía no saben encarar. No se adelanten. Piscis será un buen apoyo en esta jornada.

Horóscopo

Escorpio

La jornada los encuentra con firmeza, estabilidad y confianza. Un asunto que esperaban desde hace tiempo llegará hoy a buen término. Avancen con seguridad.

Sagitario

El cansancio puede hacer que pierdan de vista sus objetivos. No es momento de forzar situaciones. Hoy, menos es más. Respeten sus propios tiempos.

Capricornio

Aunque suelen guiarse por la razón, desde ayer sienten que algunos asuntos los superan. No intenten resolverlo todo ahora: esperen hasta el domingo.

Acuario

Estarán más sensibles y dispuestos a cerrar un asunto personal que llevan tiempo intentando resolver. Mañana comenzará una etapa más favorable. Confíen.

Piscis

La Luna en su signo les aporta fuerza para tomar decisiones personales que postergan. Su sensibilidad será una aliada y notarán que los demás buscan su compañía y consejo.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.