Horóscopo del jueves 17 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Todo se realiza de forma expansiva y positiva, y eso mejora su relación con quienes los rodean. Es un día favorable para ustedes. Proyecten.

Tauro

Luego de unos días complejos, llegó la Luna en Escorpio que tanto esperaban. Lo mejor está por venir. Aprovechen para proyectar el fin de semana.

Géminis

La Luna en su opuesto, Sagitario, los hace sentirse demasiado apurados y atropellados. Hablen con calma y todo funcionará mejor.

Cáncer

Se muestran demasiado acelerados frente a tareas que han postergado en los últimos días. Todo será más oportuno si proyectan para la próxima semana.

Leo

Finalmente, la Luna en Sagitario puede alentarlos frente a un viaje o proyecto que tienen en mente hace tiempo. No se aíslen: están ante un lindo día.

Virgo

Se sienten demasiado expansivos y poco comprendidos por quienes los rodean. No exijan nada ni hoy ni mañana y proyecten un lindo fin de semana.

Libra

Todo lo que digan será escuchado y comprendido por los demás, aunque pueden sentirse nerviosos por cuestiones menores. Tómense las cosas con calma.

Horóscopo

Escorpio

Finalmente comienza una renovación lunar. La Luna en Sagitario, hoy y mañana, los impulsa a proyectar un viaje o paseo que esperan hace tiempo. Disfrútenlo.

Sagitario

Hoy y mañana la Luna en su signo los hará sentirse mejor de lo esperado y los impulsa a pensar en tareas a futuro. Avancen.

Capricornio

Están en los días previos a un lindo fin de semana organizado por ustedes. La Luna en Sagitario los llena de tareas personales.

Acuario

Hay muchos temas que podrán resolver con energía y buen humor. Aries, Leo y Sagitario son su mejor compañía. Búsquenlos.

Piscis

Llegó el día en que todo resulta positivo, aunque pueden sentirse acelerados. Las cosas serán mejores de lo que imaginan. Proyecten lo que quieran.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.