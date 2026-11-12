Horóscopo del jueves 12 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Estarán demasiado directos al comunicarse y podrían herir susceptibilidades al abordar tareas pendientes. Midan sus palabras y hablen lo necesario.

Tauro

Los proyectos para un futuro mejor deberán esperar hasta mañana para su planificación. Hoy algunos asuntos no estarán a su favor. Tengan paciencia.

Géminis

Hoy podrán dar vuelta la página en relación con un tema personal que postergaron en los últimos días. A partir del domingo todo será más positivo.

Cáncer

Su comunicación será algo confusa y demasiado directa. Todo mejorará mañana, así que no se apresuren a realizar tareas que no desean encarar. Poco y bien.

Leo

Será una jornada de altibajos: por momentos estarán optimistas y en otros no tendrán ganas de avanzar. Deleguen aquello que hoy no quieran hacer.

Virgo

Estarán demasiado directos al expresar sus opiniones y eso puede generar nervios ante una decisión personal a futuro. No se apresuren.

Libra

Comenzarán el día con mucha aceleración, pero con el paso de las horas recuperarán la calma. Hoy será una jornada más favorable que mañana. Aprovechen.

Horóscopo

Escorpio

Los proyectos que intentaron impulsar en los últimos días tendrán mejores perspectivas a partir de mañana. Si necesitan aclarar un asunto, esperen un poco.

Sagitario

Sentirán que hay tareas que solamente ustedes pueden resolver y eso aumentará su ansiedad. Desde mañana recuperarán la fuerza y el orden necesarios.

Capricornio

La Luna ingresará en su signo con el correr de las horas y lo notarán. Recuperarán su capacidad de análisis y la racionalidad que tanto necesitan.

Acuario

Se sentirán cada vez más estables y firmes. Esto les permitirá abordar asuntos personales que requieren atención, pero deberán avanzar sin ansiedad y con calma.

Piscis

Con el paso de las horas recuperarán la estabilidad y la firmeza. Será un buen momento para comenzar a tomar decisiones personales con vistas al futuro.

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