Horóscopo del jueves 10 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Si tienen temas amorosos para encarar, lo ideal es esperar hasta mañana o la próxima semana. Libra está en Venus y puede generar alguna rispidez. Actúen con calma.

Tauro

Todo lo afectivo es importante resolverlo hoy para que mañana, cuando Venus pase a Escorpio, todo esté en orden. Es el momento de hablar claro. ¡Adelante!

Géminis

Se muestran muy rígidos frente a asuntos que no pueden dejar a un lado. Lo mejor será mantener la constancia y la firmeza en las decisiones que deban tomar. ¡Vamos!

Cáncer

Siguen algo invadidos por tareas que todavía no han podido terminar. Lo ideal es buscar el apoyo de Virgo, que les dará las mejores opciones para avanzar.

Leo

Siguen insistiendo demasiado con un tema que pueden dejar a un lado por un tiempo. Todo se resuelve con mucha intensidad hoy. ¡Adelante! Cuidado con la forma de expresarse.

Virgo

Día clave para dar su opinión a todo el zodíaco. Muchas personas recurrirán a ustedes por su claridad para expresarse frente a las dificultades. Confíen en su criterio.

Libra

Seguramente hoy tengan muchos proyectos a futuro, pero lo mejor será esperar hasta mañana para contar con mayor claridad mental y ser más competitivos.

Horóscopo

Escorpio

Virgo los analiza demasiado y ustedes deberán esperar hasta mañana para ser más escuchados y comprendidos frente a nuevos asuntos personales. Tengan paciencia.

Sagitario

Su parte racional los ha vuelto algo temerosos a la hora de tomar decisiones personales. A partir de mañana su comunicación será más fluida. ¡Solo por hoy!

Capricornio

Siguen perseverando frente a asuntos que dejaron a un lado hace tiempo, pero volvió el momento de encararlos con firmeza. ¡Vamos, que se puede!

Acuario

Sus asuntos personales son muy importantes, pero todavía no encontraron el momento para expresarlos. Hablen claro y desde los sentimientos, y todo será mejor.

Piscis

Desde ayer notan que todo les cuesta un poco más de lo habitual. Virgo puede ser de gran ayuda, pero deben actuar con mucha calma y, a la vez, con decisión.

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