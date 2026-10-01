Horóscopo del jueves 1 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Comienza el mes con temas para encarar, pero no acepten todas las tareas. Pongan límites ante aquello que todavía no quieren hacer. No se apuren y prioricen.

Tauro

Todo se logra gracias a su carisma y a hablar solo lo necesario. Hoy no es el día indicado para enroscarse en una conversación complicada. Hoy menos es más

Géminis

La Luna en su signo y Mercurio, su planeta, en Escorpio pueden hacer que su forma de comunicarse choque por asuntos menores. Poco y bien, sin entrar en discusiones

Cáncer

Todo se posterga al fin de semana, pero Mercurio, en Escorpio los hace sentirse más firmes y seguros. Adelante, confíen en ustedes.

Leo

Tienen muchas tareas para resolver a la vez y hoy se sentirán más duales e inestables. Esperen al lunes y no quieran resolver todo hoy

Virgo

Comienzan el mes con muchas tareas por resolver y eso los hace sentirse bien con ustedes mismos. No se aíslen y busquen a Géminis.

Libra

No es el mejor momento de la semana para encarar temas personales que han postergado. Géminis los ayudará a ordenar las ideas.

Horóscopo

Escorpio

Hoy Mercurio comienza su tránsito por su signo. Esto favorece que sean escuchados y aprobados. Adelante, aprovechen este impulso.

Sagitario

Comienza el mes con la Luna en su opuesto, Géminis, y eso puede ponerlos nerviosos. Todo lo que tengan en mente es para la próxima semana

Capricornio

Hoy y mañana son días favorables para encarar tareas personales que han postergado. Vamos que se puede, paso a paso!!

Acuario

Se sienten inseguros y eso les impide dar su opinión sin escuchar al zodíaco. No se apuren en tomar una decisión.

Piscis

Comienza el mes y hay temas importantes para encarar, pero no es el mejor día para tomar decisiones apresuradas. Aprovechen el fin de semana para bajar el ritmo.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.