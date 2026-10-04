Horóscopo del domingo 4 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Terminan la semana con varios temas familiares que deberán encarar desde mañana. No se enreden al dar su opinión. Esperen y observen qué necesitan los demás.

Tauro

Todo se logra con confianza, pero también con una energía creativa y reparadora desde mañana. Día de recuerdos y nostalgia.

Géminis

Tienen varias tareas al mismo tiempo, pero el cansancio puede pesar. Todo lo que puedan delegar para mañana será mejor. Busquen a Leo.

Cáncer

Desde ayer oscilan entre dos asuntos: uno positivo y otro que les genera inseguridad. Dejen fluir su intuición y confíen en su instinto.

Leo

Están ante un cambio personal intenso, con entusiasmo. Lo importante es aquello que sienten y se animan a encarar. Vamos que se puede.

Virgo

Su habitual racionalidad está menos presente y aparece nostalgia por un pasado que superó sus expectativas. Cáncer los ayuda a enfrentar el día.

Libra

Hay asuntos familiares que todavía no logran definir. Lo mejor será esperar al próximo fin de semana, cuando todo resulte más sencillo y menos emocional.

Horóscopo

Escorpio

Domingo de idas y vueltas, con fuerza para dominar cualquier asunto que tengan en mente. Hoy todo se siente más intenso. Adelante.

Sagitario

Todo lo que hacen puede resultar excesivo y, por momentos, demasiado sensible. Si deben tomar una decisión, esperen hasta mañana. Hoy, poco y bien.

Capricornio

Desde ayer enfrentan tareas que no desean, pero deben realizar. Bajen el nivel de responsabilidad que se imponen y permitan que otros colaboren.

Acuario

Día previo a una decisión importante. Hay jornadas más emotivas que otras, y reconozcan lo que sienten antes de definir.

Piscis

Cáncer despierta su sensibilidad, mientras Capricornio y Virgo se acercan para comprender un asunto emotivo que ustedes todavía no logran encarar.

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