Horóscopo del domingo 25 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Terminan la semana haciendo lo que desean. Hablen con calma para que los demás los comprendan mejor y puedan concretar hoy mismo algo que les entusiasma.

Tauro

Las situaciones avanzan de forma brusca, pero mañana será un día más favorable. No se apuren a definir asuntos de futuro: esperen y verán mejores resultados.

Géminis

Desde ayer están ansiosos y con un entusiasmo intenso, por momentos desmedido. Mañana tendrán condiciones favorables para avanzar hacia una meta que esperan culminar el próximo miércoles.

Cáncer

Por momentos surgen buenas ideas y, en otros, aparece el cansancio. No es el mejor día de la semana para presentar propuestas importantes. Tómense su tiempo.

Leo

Día clave, aunque cambiante. La comunicación puede resultar confusa, pero el factor suerte estará de su lado. Aprovechen las oportunidades y expresen sus ideas con claridad.

Virgo

Terminan la semana con cansancio, pero también con alivio. Hay propuestas positivas que pueden abrirles buenas perspectivas a futuro. Confíen en sus posibilidades.

Libra

Están nerviosos ante asuntos que todavía no consiguen resolver. Bajen la ansiedad: mañana despertarán con más energía y otra disposición. Por hoy, tengan paciencia.

Horóscopo

Escorpio

Mercurio, el planeta de la comunicación, transita su último día retrógrado en su signo. Si necesitan mantener una conversación importante, será mejor esperar hasta el viernes.

Sagitario

Día activo y cambiante. Por momentos tendrán mucha energía, pero en otros sentirán que el esfuerzo los desgasta. Dosifiquen sus fuerzas y piensen en sus objetivos a futuro.

Capricornio

Su comunicación será directa y franca, con confianza en que mañana podrán iniciar una tarea importante para su futuro. Avancen con fe, pero sin apurarse.

Acuario

Sus proyectos apuntan al corto plazo y desde ayer esperan que alguien los apruebe. No se impacienten: el miércoles será más favorable para obtener respuestas.

Piscis

Aries los impulsa a actuar, Géminis necesita que lo escuchen y Sagitario les aporta el optimismo que les hace falta. Ustedes eligen con quién compartir el día.

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