Los Grandes Temas del País: Uruguay País Caro

El pasado jueves 1° de octubre se reunieron expertos para conversar sobre la primera propuesta temática: "Uruguay, País Caro". Contó con la moderación de Martín Aguirre, director de Redacción de El País y la bienvenida de Marcos Soto, decano de UCU Business School.

Participaron:



Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

Juan Labraga, director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Isabelle Chaquiriand, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y empresaria industrial.

Christopher Jones, ex CEO de Ta-Ta Uruguay y experto en retail.