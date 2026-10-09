Los Grandes Temas del País: Uruguay País Caro
El País presenta Los Grandes Temas del País, un nuevo ciclo de conversatorios para poner la lupa sobre los dilemas que impactan en el futuro del Uruguay y su desarrollo.
El pasado jueves 1° de octubre se reunieron expertos para conversar sobre la primera propuesta temática: "Uruguay, País Caro". Contó con la moderación de Martín Aguirre, director de Redacción de El País y la bienvenida de Marcos Soto, decano de UCU Business School.
Participaron:
- Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
- Juan Labraga, director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Isabelle Chaquiriand, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y empresaria industrial.
- Christopher Jones, ex CEO de Ta-Ta Uruguay y experto en retail.
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