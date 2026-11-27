El pasado martes 24 de noviembre se realizó el segundo encuentro del ciclo "Los Grandes Temas del País". En esta oportunidad, Martín Aguirre, director de Redacción de El País, moderó un panel de cuatro expositores que brindaron distintas perspectivas sobre la crisis demográfica de Uruguay.

Participaron:



Diego Aboal , exdirector del Instituto Nacional de Estadística e investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve)

, exdirector del Instituto Nacional de Estadística e investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) Hugo Benedetti , director general de IBF Negocios

, director general de IBF Negocios Silvia Facal , historiadora especializada en políticas migratorias

, historiadora especializada en políticas migratorias Faustina Bartaburu, periodista de Datos de El País