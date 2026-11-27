Los Grandes Temas del País: Crisis Demográfica en Uruguay
El País presentó el segundo encuentro de Los Grandes Temas del País, un ciclo de conversatorios para poner la lupa sobre los dilemas que impactan en el futuro del Uruguay y su desarrollo.
El pasado martes 24 de noviembre se realizó el segundo encuentro del ciclo "Los Grandes Temas del País". En esta oportunidad, Martín Aguirre, director de Redacción de El País, moderó un panel de cuatro expositores que brindaron distintas perspectivas sobre la crisis demográfica de Uruguay.
Participaron:
- Diego Aboal, exdirector del Instituto Nacional de Estadística e investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve)
- Hugo Benedetti, director general de IBF Negocios
- Silvia Facal, historiadora especializada en políticas migratorias
- Faustina Bartaburu, periodista de Datos de El País
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