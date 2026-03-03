Policía Federal Argentina resuelve rápidamente investigaciones de homicidio de alto perfil usando Discovery de SS8 Networks
Reducción de la revisión de evidencias de semanas a horas, permitiendo al mismo tiempo una colaboración segura entre agencias
MILPITAS, California y BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--SS8 Networks ("SS8"), líder mundial en la extracción, fusión y análisis de plataformas de datos de investigación y centros de monitorización, hoy explica cómo una agencia nacional de inteligencia en Sudamérica utilizó “Discovery – Análisis Criminal” de SS8 para acelerar una investigación de homicidio crítica e inmediata, compleja y de alto perfil, vinculada al crimen organizado y la explotación en línea en Argentina.
Los investigadores necesitaban conectar pruebas digitales y físicas fragmentadas de dispositivos móviles, registros de telecomunicaciones, datos de geolocalización, transacciones financieras, grabaciones de vigilancia y actividad en redes sociales. Las herramientas tradicionales no podían correlacionar los datos fragmentados lo suficientemente rápido.
Con Discovery de SS8, la agencia fusionó estas fuentes en una única vista analítica, proporcionando filtrado automatizado, análisis de enlaces en tiempo real y consultas bajo demanda para descubrir relaciones ocultas, reconstruir plazos, manteniendo al mismo tiempo una estricta seguridad y cumplimiento.
Entregado como una plataforma en la nube segura, Discovery permitió la rápida ingesta de datos, redujo el análisis manual de semanas a horas, apoyó la colaboración con agencias socias y autoridades judiciales, lo que resulto en una inteligencia rápida para los equipos operativos.
"Las investigaciones modernas exigen la capacidad de ver conexiones que de otro modo permanecerían enterradas en enormes volúmenes de evidencia digital", dijo el Dr. Keith Bhatia, CEO de SS8 Networks. "Este caso demuestra cómo la solución de análisis criminal en la nube de SS8 puede transformar datos fragmentados en inteligencia clara y accionable y proporcionó conocimientos con impacto, ayudando a los investigadores a moverse más rápido, colaborar de forma segura y, en última instancia, proteger a las comunidades."
Resultados clave:
- Cronología rápida y reconstrucción de enlaces y redes criminales
- Correlación en tiempo real entre diversas fuentes de datos
- Filtrado automatizado y análisis visual de enlaces
- Reconstrucción de chats y ambiente seguro y auditable
"En esta investigación, la rapidez y la claridad fueron fundamentales", dijo el Comisario General Juan Manuel de la Policía Federal Argentina. "Discovery de SS8 permitió a nuestros equipos fusionar datos de muchas fuentes, visualizar relaciones entre sospechosos y reconstruir líneas temporales. Mejoró significativamente nuestra capacidad para priorizar las pistas, apoyar y acelerar el proceso judicial con pruebas defendibles."
Discovery ayudó a los investigadores a pasar de la revisión de evidencia reactiva a la inteligencia proactiva, acelerando el camino hacia una visión accionable.
Acerca de SS8 Networks
SS8 Networks es un líder mundial en Inteligencia Legal y de Localización, ayudando a las agencias de seguridad a transformar datos en inteligencia accionable. Las soluciones SS8 permiten a los investigadores descubrir información crítica, acelerar investigaciones y proteger a las comunidades, al tiempo que apoyan a los proveedores de servicios de comunicación en el cumplimiento de los requisitos regulatorios de interceptación legal y servicios de localización. Más información en www.SS8.com o síguenos en LinkedIn.
