La Jorge M. Pérez Collection explora la diáspora africana en “Améfrica”, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de España









SEVILLA, España--(BUSINESS WIRE)--El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en Sevilla, presenta Améfrica: Conexiones diaspóricas en la Jorge M. Pérez Collection (Améfrica), una exposición curada por el curador e investigador brasileño Helio Menezes y organizada a partir de obras de la Jorge M. Pérez Collection y El Espacio 23, en Miami. La muestra reúne 128 obras de 99 artistas y analiza la influencia global de la diáspora africana a través de generaciones y territorios.

Con sede en los Claustros Norte y Este del museo hasta el 10 de enero de 2027, la exposición inaugura la programación 2026 del CAAC con un proyecto que profundiza el diálogo cultural a ambos lados del Atlántico.

La propuesta ofrece una nueva lectura de la impronta africana en la conformación de las Américas, abordada desde perspectivas relacionales, políticas y estéticas. Reúne pintura, escultura, fotografía, instalación y prácticas textiles, e incluye artistas nacidos en más de treinta países de África, América, Europa y Australia, lo que pone de manifiesto la dimensión global de la diáspora africana y su influencia perdurable en la cultura contemporánea.

Entre los artistas participantes se cuentan figuras de proyección internacional como Kara Walker, María Magdalena Campos-Pons, Wifredo Lam, Rubem Valentim, Igshaan Adams, Zanele Muholi, El Anatsui y Esther Mahlangu. La muestra, además, traza un diálogo entre pioneros como Rubem Valentim, Bertina Lopes y Mahlangu, y artistas de generaciones posteriores como Nnenna Okore, Ayan Farah y Kapwani Kiwanga.

“Como coleccionista, me interesa respaldar obras que amplíen nuestra comprensión de la historia y desafíen las narrativas simplificadoras”, señaló Pérez. “Améfrica subraya que compartimos orígenes entrelazados y que ninguna expresión artística, ni ninguna sociedad, surge en aislamiento. Somos el resultado de cruces, trayectorias y memorias compartidas”.

La exposición se organiza en cinco capítulos inspirados en ideas que Lélia Gonzalez identificó como fundamentales en los procesos de africanidad.

Adaptación

Esta sección aborda los desplazamientos, forzados y voluntarios, que moldearon los vínculos entre África y las Américas. Obras de El Anatsui, Ibrahim Mahama, María Magdalena Campos-Pons y Juan Carlos Alom reflexionan sobre la migración, la circulación de materiales y las memorias que atraviesan territorios.

Resistencia

En este apartado, los artistas se apropian de lenguajes visuales ligados a la resistencia y al activismo contemporáneo, y traducen las tensiones sociorraciales en materia y forma. Con eje en el cuidado, la protección y la lucha colectiva, obras de Mickalene Thomas, Bisa Butler y Zanele Muholi ponen en primer plano la resiliencia y la construcción de identidad.

Reinterpretación

Focalizada en tradiciones espirituales y religiosas transformadas por el desarraigo y la supervivencia, esta sección recupera presencias ancestrales, rituales y estados de trance como ámbitos de saber y poder. Manuel Mendive Hoyos, Belkis Ayón, Frida Orupabo y Turiya Magadlela resignifican marcos heredados y los proyectan hacia el presente.

Creación de nuevas formas

Este capítulo destaca la experimentación y la innovación. Artistas como Stanley Whitney, Sam Gilliam, Serge Attukwei Clottey, Sonia Gomes y Kapwani Kiwanga trabajan entre la abstracción, la escultura y el textil para construir nuevos lenguajes estéticos.

Amefricanas

Con foco en mujeres artistas afrodescendientes, esta sección final explora formas de autorrepresentación que desbordan las narrativas coloniales. A través de distintos medios, creadoras como Kara Walker, Carrie Mae Weems, Lorna Simpson, Nandipha Mntambo y Faith Ringgold proponen nuevas miradas sobre el cuerpo y la imagen.

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