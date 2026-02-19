LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY® LANZA EL PRIMER LEADING LADIES OF ENTERTAINMENT SYMPOSIUM Y ABRE APLICACIONES PARA EL QUINTO PROGRAMA DE MENTORÍA

Open Society Foundations se une como Patrocinador Principal del programa de mentoría y simposio que se llevará a cabo el 4 de marzo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Davie, FL

Solicite al Programa de Mentoría de Leading Ladies of Entertainment antes del 6 de abril de 2026

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La Fundación Cultural Latin GRAMMY® anunció que realizará la edición inaugural del Leading Ladies of Entertainment Symposium el miércoles, 4 de marzo de 2026, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Davie, FL, reuniendo a voces influyentes con el fin de inspirar liderazgo, mentoría y el progreso de las mujeres en la música.

A lo largo del día, los invitados escucharán a homenajeadas previas de Leading Ladies of Entertainment, así como a pioneras de la industria quienes discutirán temas como el emprendimiento, el desarrollo de marcas y el futuro de la industria, además de participar en oportunidades de networking. Las panelistas se anunciarán durante las próximas semanas. Para más detalles sobre el evento y para asegurar boletos, haga clic aquí.

La Fundación también anunció que las solicitudes para el programa de mentoría Leading Ladies of Entertainment están abiertas. Retribuir y ampliar las oportunidades para la próxima generación es un pilar fundamental de esta iniciativa, y el programa está aceptando solicitudes para su quinto grupo de participantes que aspiren a desarrollar una carrera en la industria de la música y el entretenimiento. Para solicitar, visite www.latingrammyculturalfoundation.org antes del lunes, 6 de abril de 2026.

Este año, Open Society Foundations, el financiador privado más grande del mundo de grupos independientes que trabajan por los derechos, la equidad y la justicia, se une como Patrocinador Principal de la edición inaugural del Leading Ladies of Entertainment Symposium, así como del programa de mentoría.

“En la Fundación Cultural Latin GRAMMY, creemos que el acceso crea oportunidad; el Leading Ladies of Entertainment Symposium y programa de mentoría son recordatorios poderosos de lo que ocurre cuando las mujeres se unen con propósito, comprometidas a garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a recursos y oportunidades”, dijo Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Agradecemos a Open Society Foundations por compartir nuestra visión de unir a este grupo de mujeres tan inspiradoras, que generosamente comparten sus historias, conocimientos y liderazgo para ayudar a crear nuevos senderos para la próxima generación de mujeres en la industria del entretenimiento”.

La iniciativa Leading Ladies of Entertainment fue creada por La Academia Latina de la Grabación® en 2016 para honrar y reconocer a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento que han realizado contribuciones significativas e inspirado a la próxima generación de mujeres líderes. Para conocer más sobre las anteriores homenajeadas, haga clic aquí.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una organización benéfica 501(c)(3) establecida por La Academia Latina de la Grabación®, con la visión de convertirse en un referente mundial en educación musical y de empoderar a comunidades a través de la música y la cultura latina. En 2024, la Fundación celebró su décimo aniversario y, durante la última década, ha impulsado a la próxima generación de creadores de música latina mediante becas, programas educativos y subvenciones que promueven la música latina y celebran su rico legado cultural. Hasta la fecha, la Fundación ha donado más de $15 millones de dólares con el apoyo de los miembros de La Academia Latina de la Grabación, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.org o nuestra página de Facebook. Síganos como @latingrammyfdn en Instagram y como Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook y LinkedIn.

Contacts



CONTACTO DE MEDIOS:

La Academia Latina de la Grabación

Nathalie Alberto

Nathalie.Alberto@grammy.com