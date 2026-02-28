KnowBe4 lanza AIDA Orchestration como el primer agente totalmente autónomo para la gestión del riesgo humano

El nuevo agente de IA de KnowBe4 reduce la gestión de capacitación en seguridad de horas a segundos

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--KnowBe4, la mundialmente reconocida plataforma de renombre mundial que aborda de manera integral la gestión de riesgos humanos y de agentes de IA, anunció hoy el lanzamiento de AIDA Orchestration, el octavo agente impulsado por IA en la suite de agentes de KnowBe4 para la gestión del riesgo humano conocida como AIDA (Artificial Intelligence Defense Agents).

El agente AIDA Orchestration es un sistema autónomo basado en IA para la gestión del riesgo humano. Crea, programa y gestiona de forma independiente pruebas de seguridad de phishing personalizadas (PST) y capacitación en concientización sobre seguridad (SAT) a nivel de usuario, adaptándose dinámicamente al perfil de riesgo de cada persona. Esto elimina las campañas manuales, reduce la carga administrativa y disminuye de manera eficiente el riesgo organizacional.

Al reducir el tiempo necesario para crear capacitaciones personalizadas de horas a segundos, el AIDA Orchestration libera a los equipos de seguridad para que se concentren en iniciativas estratégicas, al tiempo que garantiza que cada individuo reciba la capacitación adecuada en el momento preciso para reducir el riesgo organizacional.

El agente aporta lo siguiente a las organizaciones:

Personalización enfocada en el individuo: A diferencia de las campañas grupales, el agente ofrece pruebas de phishing y experiencias de capacitación únicas basadas en el desempeño del usuario en tiempo real.

A diferencia de las campañas grupales, el agente ofrece pruebas de phishing y experiencias de capacitación únicas basadas en el desempeño del usuario en tiempo real. Operaciones siempre activas (Always-On): El sistema monitorea continuamente el panorama de amenazas en evolución y el compromiso del usuario, ajustando las estrategias dinámicamente sin intervención humana.

El sistema monitorea continuamente el panorama de amenazas en evolución y el compromiso del usuario, ajustando las estrategias dinámicamente sin intervención humana. Integración inteligente del ecosistema: AIDA Orchestration aprovecha la suite completa de agentes AIDA, incluyendo la Generación de Plantillas y la Capacitación Correctiva, para crear una cultura de seguridad cohesiva y basada en datos.

AIDA Orchestration aprovecha la suite completa de agentes AIDA, incluyendo la Generación de Plantillas y la Capacitación Correctiva, para crear una cultura de seguridad cohesiva y basada en datos. Supervisión basada en planes: Mientras el agente se encarga de la ejecución táctica, los administradores mantienen el control estratégico a través de "Planes", que definen restricciones y pautas de alto nivel para grupos de usuarios específicos.

Este año se cumplen diez años de la versión beta de AIDA. Con ocho agentes especializados disponibles en el mercado, la posición de KnowBe4 en la capacitación de humanos y agentes se refuerza como el único proveedor de gestión de riesgos humanos basado en agentes en la industria.

Según el Informe sobre el Estado del Riesgo Humano 2025 de KnowBe4, los líderes de ciberseguridad clasifican las amenazas impulsadas por IA como su principal riesgo de seguridad, y el 45% cita las amenazas de IA en constante evolución como su mayor desafío. La IA permite a los adversarios eliminar los indicios tradicionales de un ataque, generar un lenguaje realista a escala y elaborar mensajes adaptados a roles, industrias e incluso individuos específicos.

"El lanzamiento de AIDA Orchestration representa un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones abordan el riesgo humano", afirmó Bryan Palma, CEO de KnowBe4. "Al pasar de campañas estáticas y generalizadas a un sistema autónomo y siempre activo, permitimos que los equipos de seguridad brinden la capacitación adecuada en el momento justo. Esto ahorra horas de trabajo administrativo y reduce el riesgo organizacional al tratar a cada empleado como un individuo con necesidades de seguridad únicas".

Un cliente anónimo que ya utiliza AIDA Orchestration de KnowBe4 recomienda encarecidamente al agente diciendo: "¡AIDA Orchestration cambia las reglas del juego y ahorra muchísimo tiempo!"

Para obtener más información sobre el agente AIDA Orchestration, visite https://www.knowbe4.com/products/aida/orchestration/.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4 capacita a los trabajadores para tomar decisiones de seguridad más inteligentes cada día. Con la confianza de más de 70,000 organizaciones en todo el mundo, KnowBe4 construye una cultura de seguridad y ayuda a los equipos a gestionar tanto el riesgo humano como el de los agentes. La empresa ofrece una plataforma integral y basada en agentes para la Gestión del Riesgo Humano, creando una capa de defensa adaptativa que refuerza el comportamiento seguro contra las amenazas de ciberseguridad en evolución. La plataforma HRM+ incluye capacitación en concientización, seguridad integrada de correo electrónico en la nube, coaching en tiempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defensa de IA y más. A medida que la IA se integra cada vez más en las operaciones comerciales, KnowBe4 prepara a la fuerza laboral moderna capacitando tanto a humanos como a agentes de IA para reconocer y responder a los riesgos de seguridad. A través de este enfoque unificado, KnowBe4 lidera la gestión de la confianza de la fuerza laboral y las estrategias de defensa. Más información en knowbe4.com.

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