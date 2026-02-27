Gold Reserve concreta un financiamiento estratégico de US$75 millones

PEMBROKE, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (“Gold Reserve” o la “Empresa”) (TSX-V: GRZ, BSX: GRZ.BH, OTCQX: GDRZF) se complace en anunciar el cierre exitoso de su financiamiento privado por US$75 millones (el “Financiamiento”) con un grupo de inversores estratégicos. La Empresa emitió un total de 24 999 999 acciones ordinarias (“Acciones Ordinarias”) a un precio de US$3,00 por acción.

El Financiamiento contó con la participación de varios inversores estratégicos con amplia trayectoria, que la Empresa considera una base importante de respaldo para su plan de regresar a Venezuela tan pronto como las condiciones legales lo permitan. Gold Reserve considera que esta sólida participación refleja la confianza en su dirección estratégica y en sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo, de retomar operaciones mineras en Venezuela.

Aunque el Financiamiento recibió más solicitudes de las previstas, la Gerencia decidió no ejercer la opción de emisión adicional para limitar la dilución accionaria en esta etapa temprana del desarrollo y del eventual regreso al país.

Como parte del acuerdo, Gold Reserve abonará a Cantor Fitzgerald Canada Corporation una comisión en efectivo de aproximadamente US$3 millones.

Las Acciones Ordinarias vendidas a inversores en Canadá estarán restringidas de negociación hasta el 27 de junio de 2026. Las acciones emitidas fuera de Canadá se vendieron conforme a la Norma OSC 72-503 y, siempre que se cumpla la legislación de valores aplicable, no tendrán restricciones de reventa bajo la normativa canadiense, salvo que se trate de una “distribución de control”, según lo definido en el Instrumento Nacional 45-102 – Reventa de Valores.

Destino de los fondos

Los fondos netos del Financiamiento se destinarán principalmente a capital de trabajo y a avanzar en los preparativos para el regreso a Venezuela, incluyendo la posible reanudación de actividades en el sitio minero, probablemente junto a un futuro socio de una empresa conjunta. Una vez que se concrete el retorno, esos recursos permitirán fortalecer la base técnica existente, entre otros puntos, actualizar la Evaluación Económica Preliminar (PEA) NI 43‑101 de 2018 del proyecto Siembra Minera, una empresa conjunta entre Gold Reserve y socios locales. Gold Reserve planea utilizar técnicas modernas de perforación y minería para convertir recursos previamente inferidos en categorías medidas e indicadas, lo que permitirá mostrar con mayor claridad la calidad y el volumen de oro, plata y minerales críticos, especialmente cobre, además de aportar evidencia adicional sobre yacimientos de tierras raras.

Comentarios de la Gerencia

Paul Rivett, vicepresidente de Gold Reserve, comentó:

“Estamos muy satisfechos con el respaldo tanto de nuestros principales accionistas como de los nuevos inversores estratégicos, que apoyan nuestro plan de regresar a Venezuela. Aunque la oferta fue ampliamente sobresuscrita, decidimos no ejercer la opción de emisión adicional porque queremos administrar el capital con prudencia y mantener el valor por acción. Este financiamiento de US$75 millones fortalece la posición de Gold Reserve para volver a Venezuela con respaldo estratégico y financiero y avanzar en los trabajos técnicos que son clave para nuestro proyecto”.

Comentarios de inversores

Kyle Pickens, socio de Thermo Companies, afirmó:

“Thermo está entusiasmado por participar en esta ronda estratégica de financiamiento. Buscamos oportunidades de inversión junto a socios de confianza, donde podamos aportar tanto capital como experiencia para incrementar las probabilidades de éxito. Como grupo estadounidense de inversión de impacto, creemos que esta oportunidad ofrece ventajas tanto para Venezuela como para Estados Unidos y para los inversores de Gold Reserve”.

El Financiamiento también incluyó la participación de tres personas internas de la Empresa, que adquirieron un total de 5 749 999 acciones por un monto bruto de US$17 249 997. Esta operación se considera una “transacción con partes relacionadas” según el Instrumento Multilateral 61‑101 – Protección de Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales (“MI 61‑101”). Bajo este instrumento, dichas operaciones están exentas de los requisitos de valoración y de aprobación por parte de los accionistas minoritarios, conforme a las exenciones establecidas en los artículos 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61‑101, ya que el valor de mercado de las acciones emitidas a estas partes relacionadas no supera el 25 % de la capitalización de mercado de la Empresa.

Acerca de Gold Reserve

Gold Reserve es una empresa de exploración y desarrollo de minerales, principalmente de propiedad estadounidense, dedicada a potenciar activos minerales de primer nivel con el objetivo de generar valor sostenible a largo plazo para sus accionistas. La Empresa cotiza en la TSX Venture Exchange (TSX-V: GRZ) y en la Bermuda Stock Exchange (BSX: GRZ.BH), y opera en Estados Unidos a través de la OTCQX (OTCQX: GDRZF).

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores aplicables de Estados Unidos e “información prospectiva” según las leyes de valores provinciales y territoriales de Canadá. Estas reflejan las intenciones, expectativas, creencias o predicciones futuras de Gold Reserve y de su Gerencia. Las declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y supuestos que, aunque considerados razonables por la Gerencia en este momento, están inherentemente sujetos a incertidumbres y contingencias significativas de carácter empresarial, económico y competitivo. Suelen identificarse mediante palabras como “anticipa”, “planea”, “continuar”, “espera”, “proyecta”, “pretende”, “cree”, “estima”, “puede”, “será”, “potencial”, “propuesto”, “posicionado” y términos similares, o mediante expresiones que indican que ciertos eventos o condiciones “pueden” u “ocurrirán”. Entre estas declaraciones se incluyen, pero no se limitan a, aquellas relacionadas con la Oferta.

Se advierte que estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales de Gold Reserve difieran significativamente de los estimados o implícitos en dichas declaraciones. Entre estos riesgos se incluyen, sin limitarse a: la imposibilidad de obtener aprobaciones regulatorias necesarias para la Oferta; la finalización de la Oferta y su cierre; que los fondos obtenidos sean inferiores a lo esperado; la falta de negociación o suscripción de acuerdos requeridos para la Oferta; incertidumbres sobre la disponibilidad y los costos de financiamiento futuros; otros riesgos propios del sector de exploración y desarrollo de minerales; riesgos vinculados a sanciones impuestas por los gobiernos de EE. UU. y Canadá sobre Venezuela, sus agencias e instrumentos y sus personas relacionadas (las “Sanciones”), y/o la capacidad de la Empresa de obtener una exención o permiso ante dichas Sanciones por parte de OFAC u otros organismos regulatorios similares en Canadá o en otros lugares; riesgos por la posible negativa de agencias de EE. UU. y Canadá que aplican Sanciones a emitir licencias que la Empresa pudiera solicitar en el futuro para operaciones vinculadas a Venezuela, incluyendo tiempos y términos de dichas licencias; y riesgos relacionados con la revocación de los derechos de la Empresa sobre el proyecto Siembra Minera. Esta lista no es exhaustiva. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan al negocio de la Empresa, véase la sección Management’s Discussion & Analysis correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2025 y otros informes presentados en SEDAR+, disponibles en el perfil de la Empresa en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no depositen confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, ya sean escritas u orales, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre, se consideran expresamente calificadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar de otro modo las declaraciones prospectivas o la lista de supuestos y factores mencionados, ya sea por nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón, salvo en la medida en que las normas aplicables de las autoridades de valores provinciales o territoriales de Canadá lo exijan.

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