Doce recomendaciones para reducir tu índice de masa corporal

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la obesidad como un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 30, el Ministerio de Salud del Perú estableció que los trabajadores con más del 40 de IMC son personas vulnerables y con factores de riesgo para el COVID-19, por lo que deberán seguir confinados.

Si esta noticia te ha generado preocupación y no sabes cómo medir tu IMC, aquí te lo contamos. Según explica Jenny García, de Sanna Nutrición a Domicilio (Perú). lo primero que debes hacer es saber tu peso y estatura. “Es muy sencillo. Si pesas 60 kilos, y mides 1.68, multiplica al cuadrado tu estatura. En este ejemplo sería: 60/ 2.82 (1.68 x 168) luego divide y el resultado de tu IMC sería: 21.27”, explica.



La especialista matiza que este diagnóstico puede variar en personas que practiquen el fisiculturismo o retengan líquidos.



En caso tengas elevado tu IMC, sigue las siguientes recomendaciones para disminuirlo y estar saludable:



1. Establece horarios al comer, no permitas que el altere o desordene tus horas de comer. Sé ordenado, si comes a deshoras, lo harás con más ansiedad y devorarás todo lo que encuentres a tu paso.



2. Recuerda que el 50% de tu plato debe ser de verduras, el 25% de proteínas y el otro 25% de carbohidratos.



3. Si en el almuerzo comiste papas o arroz, no es necesario que en la noche lo hagas, por el confinamiento estamos gastando menos energía.

4. No temas comer alimentos crudos como las verduras, solo bastará que las laves bien. En tres litros de agua pon una cucharadita de lejía, sumerge tus verduras en esta solución, vuelve a lavarlas y podrás disfrutarlas sin peligro.



5. Procura comer tus alimentos al horno, salteados, y no fritos, no solo te engordarán, también de esta manera disminuyen su valor nutricional.



6. Al día come tres porciones de fruta, no olvides incluir un cítrico en esta elección.



7. Las infusiones de ajo y limón son buenas para proteger las células, además ayudan a que tengas una mejor digestión puedes tomarlas en ayunas.



8. La hidratación es súper importante, al día toma al menos un litro de agua.



9. Reduce el azúcar, si antes le echabas tres cucharaditas a tu taza, ve disminuyendo poco a poco, a una o dos, y elimina las gaseosas.



10. Masticá bien, por lo menos unas treinta veces por bocado, conéctate con tus alimentos.



11. Al día realiza mínimo 30 minutos de actividad deportiva, haz estiramientos que favorecen a tu circulación.



12. Finalmente, recuerda que si tu peso y tu estatura son iguales, no estarás con sobrepeso, pero si tienes cinco kilos adicionales sí. Cuídate y pon de tu parte para estar saludable.