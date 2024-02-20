Uruguayo en la realeza: ¿quién se casó con la sobrina del Rey de Camboya en el palacio Phnom Penh?

Redacción El País

Las monarquías del sudeste asiático no salen tan asiduamente en las portadas de los medios como las europeas, pero en el último tiempo varias bodas reales han captado los flashes de todas las latitudes y en esta oportunidad las noticias llegan con fuerza a nuestro país ya que un uruguayo se casó con la princesa Ponita de Camboya, sobrina del rey Norodom Sihamoni

La boda entre la princesa Norodom Reasmey Ponita (32) y el uruguayo Maximiliano Battaglia (29) tuvo lugar el lunes 12 de febrero en el Palacio Real de Phnom Penh, un edificio construido en 1866.

Ella es hija de la princesa Norodom Arunrasmy y de Keo Puth Rasmey, nieta del difunto rey Norodom Sihanouk. Si bien la ceremonia siguió algunas tradiciones budistas y contó con ritos ancestrales tuvo un toque sudamericano: al cierre de la bendición los recién casados sorprendieron a todos bailando “La vida es un carnaval”, de la cubana Celia Cruz.

La princesa Ponita de Camboya posa junto con su marido, el fotógrafo uruguayo Maximiliano Battaglia. Foto: Instagram

Los festejos fueron organizados por Nob Dane Sam Angkar, la wedding planner más famosa de Camboya y en ellos usaron trajes pertenecientes a la familia de la novia.

Battaglia es uruguayo y vive desde hace años en París. Tiene una licenciatura en Lengua China en la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. Es un apasionado del cine y la fotografía, actividades que comparte con ahora esposa.

Ambos se instalarán en la Ciudad Luz y Battaglia ejercerá como profesor adjunto en la Escuela de Arte de París.