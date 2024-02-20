Charlotte Casiraghi, ¿separada? En Francia dan por terminado el matrimonio de la hija de Carolina de Mónaco

Redacción El País

Charlotte Casiraghi y Dimitri Rassam le pusieron punto final a su matrimonio de acuerdo a la información que publica la prensa francesa. Después de siete años de relación y un hijo en común, Balthazar, la pareja habría decido separarse pero resta aún la confirmación oficial.

Este es un rumor del que ya hace meses se hacen eco en las redes pero ahora fue la revista Voici la que sorprendió al poner en sus páginas lo que para muchos era un secreto a voces.

La versión más extendida apunta a que la relación de la hija de Carolina de Mónaco y el cineasta se vio afectada hasta volverse insostenible como consecuencia del trabajo de él.

La revista cita a una fuente cercana a la pareja que aseguró que Dimitri, es uno de los mayores productores franceses y que al pasa mucho tiempo trabajando ya no tenían vida familiar. Charlotte reside la mayor parte del tiempo en París mientras que su marido vive entre Los Ángeles.

Charlotte y Dimitri se casaron en 2019 cuando su hijo tenía siete meses. Para ella fueron las primeras nupcias mientras que el ya había estado casado con la modelo rusa Masha Novoselova.