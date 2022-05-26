Princesa Charlene de Mónaco reapareció "más tranquila" pero "todavía frágil" de salud

REALEZA

Antigua nadadora de alto nivel, Charlene Lynette Wittstock, nacida en Rhodesia (actual Zimbabue), se casó con el príncipe Alberto II de Mónaco en 2011.

afp Alberto II y Charlene de Mónaco. Foto: EFE

En una entrevista que dio al diario francés Nice Matin, la princesa Charlene (que regresó a Mónaco en marzo después de una larga ausencia por problemas de salud) confesó que se siente "más tranquila" pero reconoce que su estado "es todavía frágil".

"Mi salud sigue siendo frágil y no quiero ir demasiado rápido. El camino fue largo, difícil y doloroso. Hoy me siento más tranquila", explicó la princesa, que asistió a la Semana de la Moda de Montecarlo el martes por la noche, en compañía de su hija Gabriela.

En el marco de un desplazamiento a Sudáfrica, país en el que creció y del que posee la nacionalidad, la esposa del príncipe Alberto de Mónaco, de 44 años, fue sometida a una operación quirúrgica en agosto pasado.

En septiembre, la princesa fue hospitalizada de urgencia después de sufrir un malestar debido a complicaciones relacionadas con una grave infección en el oído, la nariz y la garganta que había contraído en mayo, explicó su fundación.

A principios de octubre, fue sometida a una intervención con anestesia general relacionada con la infección.

El 23 de noviembre, una fuente cercana al Palacio informó a la AFP que la antigua nadadora olímpica había sido admitida "en un establecimiento especializado debido a un gran cansancio".

El 12 de marzo, el Palacio anunció que la princesa había regresado a Mónaco.

Cuando se le preguntó por los rumores que habían circulado durante su larga ausencia, la princesa respondió: "Usted quiere hablar de los rumores de divorcio o de mi nueva residencia en Suiza. Me parece lamentable que algunos medios de comunicación difundan tales rumores sobre mi vida o mi relación", lamentó.

Antigua nadadora de alto nivel, Charlene Lynette Wittstock, nacida en Rhodesia (actual Zimbabue), se casó con el príncipe Alberto II de Mónaco en 2011.

Los diez años de matrimonio no pudieron celebrarse en julio pasado en el Principado debido a la ausencia de Charlene.

Alberto es hijo del príncipe Rainiero III y de Grace Kelly, una estrella del cine estadounidense fallecida en un accidente de coche en 1982.

