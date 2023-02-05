Subastaron el icónico vestido morado de Lady Di y pagaron más de US$ 604 mil por él

La Nación (GDA)

A 26 años de su muerte, Lady Di sigue dando de qué hablar. Este semana fue subastado uno de sus vestidos más icónicos de la princesa más querida de la realeza británica.

Se trata de una prenda morada diseñada con un material de seda, que tiene una forma de corazón en el escote y está decorada con perlas y diamantes dorados. Fue diseñado por el estilista Victor Edelstein en 1989.

Este vestido fue vendido a la tienda Sotheby's de Nueva York por un precio de 604.800 dólares, según informó la revista especializada en celebridades 'People'.

"La princesa Diana ha sido reconocida y celebrada durante mucho tiempo por su sentido del estilo atemporal, y este elegante y sofisticado vestido de fiesta hecho a medida, diseñado por Victor Edelstein, resume la elegancia natural de la princesa Diana", dijo Cynthia Houlton, directora global de moda y accesorios de Sotheby's al citado medio.

Houlton también catalogó este vestido como histórico, ya que "es un recordatorio del legado perdurable de la princesa Diana que sigue inspirando a personas de todo el mundo".

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la prenda se vendió. En 1997, durante una de las subastas que realizó la princesa para recaudar fondos con un fin benéfico, un pastor privado compró el vestido por 24.150 dólares. De hecho, en ese momento se recaudaron más de 3 millones de dólares por cuenta de la venta de 79 atuendos que Lady Di donó, según informó el medio citado.

Pero esto no es lo único que hace especial a está prenda, ya que fue utilizada por la princesa Lady Di a inspirar lugares, en donde ella ayudó positivamente, así como un retrato diseñado por Douglas Hardinge Anderson que está ubicado en el Royal Marsden Hospital, en Reino Unido, del que la famosa fue presidenta durante varios años, según informó la revista ‘People’.

Por otro lado, Diana utilizó este vestido para realizarse una sesión de fotos, en la cual confesó que iba a subastar algunos de sus vestidos para fines benéficos. "Nada me da más placer ahora que poder amar y ayudar a aquellos en nuestra sociedad que son vulnerables", dijo Diana para un programa de televisión local en 1997.

