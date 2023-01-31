La princesa Charlotte recibirá como herencia una preciada joya de Lady Di

El Universal (GDA)

Charlotte tiene apenas 7 años y ya es acreedora de una asombrosa herencia: como única hija del príncipe William y Kate Middleton la niña recibirá una pieza cuyo valor sentimental es único.

Aunque seguramente también recibirá piezas de gran valor que pertenecieron a su bisabuela, la fallecida reina Isabel II, la princesa Charlotte ya es la única dueña de la famosa tiara Spencer, que su abuela Diana Spencer llevó en el día de su boda con el ahora rey Carlos III.

La tiara Spencer tiene decenas de diamantes de corte circular, de talla rosa y en forma de pera, todos montados en oro; además, cuenta con volutas continuas e intercaladas con estrellas y flores.

En una exhibición del año pasado había un mensaje que decía: "A mediados de la década de 1970, John Spencer, el octavo conde Spencer, heredó la tiara. Posteriormente, sus tres hijas la usaron en su boda: lady Jane en 1978; lady Sarah en 1980 y, finalmente, lady Diana al año siguiente, en 1981".

"La tiara fue usada recientemente por Celia McCorquodale, sobrina del décimo conde Spencer en su boda en la primavera de 2018. La princesa Charlotte ahora hereda la tiara Spencer".