Se expone por primera vez al público el último retal de un vestido de la reina Isabel I

Agencia EFE

El último retal de la reina Isabel I de Inglaterra (1533-1603), madre de Isabel II y la princesa Margarita, un vestido convertido en tela de altar en la iglesia de un pequeño pueblo inglés, Bacton, se exhibe por primera vez al público en la Guildhall Art Gallery de Londres.

Conocido como el Paño del altar de Bacton y conservado en perfecto estado en la parroquia de esa localidad, es en verdad "la única pieza superviviente del vestuario de la reina Isabel I", afirma a EFE Karen Watt, comisaria de la exposición "Tesoros de Hilo de Oro y Plata".

La legendaria soberana, desvela la experta, se lo otorgó a su sirvienta (Blanche Perry), quien después de más de medio siglo a su servicio "se retiró a un pequeño pueblo llamado Bacton, y se lo dio a la iglesia para que se convirtiese en un paño de altar".

Durante todo este tiempo, en esa pequeña aldea sabían que el retal provenía de un vestido de la reina Isabel I, pero muy poca gente fuera del pueblo estaba al corriente de ese tesoro, según Watts.

El secreto de la conservación de este vestigio histórico es que "se ha mantenido lejos de luz, y así ha sido cómo ha sobrevivido", explica la comisaria de la exposición que abrirá sus puertas hasta el próximo 12 de noviembre. "Esta es la primera vez que se muestra para su exhibición, después volverá a ser guardado", resalta.

Ninguno de los objetos históricos que expondrá la galería londinense están normalmente a la vista del público, salvo por estas seis semanas de muestra.

Son todos tesoros "guardados con cuidado, ya que algunos necesitan de condiciones con poca luz", señala Watt.

Desde pertenencias de la reina María (esposa de Jorge V), como su vestido para la Coronación en 1911, a uniformes militares recubiertos en oro, así como las joyas reales utilizadas en la Coronación del actual rey Carlos III.

Más allá de la esfera real, el público también podrá apreciar atuendos utilizados en la popular serie "The Crown", o la túnica usada por el actor David Tennant en la obra teatral "Ricardo II".